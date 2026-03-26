Alle suppletive i democratici vincono a Mar a Lago

E’ una vittoria che non sposta gli equilibri della Camera della Florida, dove i repubblicani mantengono una supermaggioranza: nonostante questo, i democratici hanno prevalso in un seggio in cui i repubblicani avevano vinto di 19 punti nel 2024. E non è la prima vittoria importante nello stato: a novembre si erano imposti a Miami, ottenendo per la prima volta dopo trent’anni la carica di sindaco. Nikki Fried, segretaria dei democratici della Florida, ha detto, dati questi ottimi risultati, che lo stato è “stufo del caos, della corruzione e dei prezzi alti”. Nelle elezioni suppletive tenutesi in tutto il paese tra le elezioni del 2024 e oggi, i democratici hanno vinto in più di 24 seggi repubblicani, mentre il contrario non è mai avvenuto. Il segretario del Democratic National Committee Ken Martin ha affermato che “se si può vincere nel giardino di casa di Trump, possiamo vincere anche a novembre”.