I tempi della guerra, l'unità di Israele contro la Repubblica islamica dell'Iran. L'analisi di Benny Gantz

Israele è unito contro Teheran, capisce i rischi e rimanda la resa dei conti con Bibi. La guerra non finisce senza l’apertura di Hormuz

Non esistono destra e sinistra in Israele quando si parla di guerra contro la Repubblica islamica dell’Iran. Uno dei paesi più litigiosi del mondo, che riesce ad accapigliarsi su ogni questione, che sia religiosa, che sia politica, che sia storica, riesce sempre a trovare l’unità quando ha a che fare con la guerra. Si ricuce, per il tempo necessario. L’ex ministro della Difesa, ex capo di stato maggiore, leader del partito Blu e bianco, Benny Gantz, ha molte ragioni per contestare le decisioni del primo ministro Benjamin Netanyahu, ma fra queste ragioni non c’è l’operazione “Ruggito del leone”.



L’ex generale è stato alleato del premier, è diventato uno dei suoi oppositori più promettenti, si è unito al governo di emergenza dopo il 7 ottobre, ne è uscito quando ha avuto la sensazione che il momento dell’unità fosse ormai sfilacciato e la sua presenza nella coalizione stava consumando il suo partito e aveva smesso di essere una risorsa per Israele. La guerra per il paese è una questione condivisa, in modo particolare quando si tratta di Iran, la minaccia che ha assorbito le forze dell’intelligence e dell’esercito israeliani negli ultimi decenni. “L’obiettivo è erodere le capacità del nemico – dice il generale in un incontro con i giornalisti, al quale il Foglio ha partecipato – ridurlo a uno stato di consunzione tale da assicurare la nostra sicurezza. Il cambio di regime o un cambio nel regime possono avvenire, ma non sono l’obiettivo dell’operazione. Sono avvenimenti possibili con una spinta interna, che può essere agevolata dalla guerra”. Capita spesso in questi diciassette giorni di parlare con gli israeliani e di sorprendersi come dagli ambiti militare, politico e dei centri studi le risposte sugli obiettivi della guerra si somiglino tutte. Il riallineamento è totale. “Non so se sia il caso di dire che siamo già al diciassettesimo giorno di guerra o che siamo ancora al diciassettesimo giorno di guerra. E’ ovvio che a tutti noi sarebbe piaciuta un’operazione molto rapida, ma è difficile soprattutto contro una minaccia costruita in più di quarant’anni”. Gantz non crede che il conflitto durerà molto a lungo, ma deve terminare in modo chiaro, sostiene che si stia creando “la possibilità di un cambiamento. Non possiamo sapere come si comporterà Teheran dopo, ma noi stiamo portando avanti un processo necessario, indipendentemente dalla durata”. La stessa opportunità di cambiamento Gantz la vede in Libano, dove spetterà al governo occuparsi dello smantellamento definitivo di Hezbollah: “Iniziando la guerra contro Israele Hezbollah ha dimostrato a tutti, anche ai suoi sostenitori, che antepone la sua dipendenza dalla Repubblica islamica alle necessità del Libano”.



La società israeliana non sta facendo pressione per la fine della guerra, subisce attacchi, soprattutto a nord da parte di Hezbollah, ma moderati se si considera la situazione di altri paesi nella regione. E’ accomunata da un senso di necessità, di urgenza, ma viene da due anni e mezzo di guerre e non è mai prevedibile quanto il sostegno e la compattezza reggeranno. “Gli israeliani sono un popolo resistente, ma certo la tolleranza nei confronti della situazione dipende da tre fattori: il primo sono gli obiettivi. Bisogna mostrare loro cosa sta cambiando. Militarmente la guerra va bene, ci sono perdite terribili, ma i nostri obiettivi contro il progetto nucleare e missilistico sono realistici, alle persone va mostrato. Il secondo fattore riguarda la routine nell’emergenza: tutto deve funzionare, dalla scuola al lavoro passando ovviamente per l’economia. Il terzo è politico, fino a quando il governo non userà la guerra per creare divisioni, allora le persone capiranno e sosterranno. Noi come Blu e bianco non abbiamo posto linee rosse alla guerra: fino a quando il governo farà il serio, ci siamo”. Per Gantz la guerra andrà avanti fino a quando sarà necessario, non c’è motivo di pensare a spaccature con gli Stati Uniti, “non abbiamo iniziato l’operazione ora soltanto perché avevamo voglia di farlo, ma perché ci siamo resi conto che non c’erano più alternative. I paesi della regione lo hanno capito”, ora subiscono le conseguenze delle operazioni iraniane, si difendono, sanno che quando tutto sarà finito dovranno ripensare i loro modelli anche economici. “Neppure il Qatar potrà tornare alla sua politica dell’ambiguità, questa guerra ha mostrato che il suo posto è con i paesi del Golfo, non al fianco dell’Iran”. Nella Striscia di Gaza con Doha c’è ancora una questione aperta che anche Gantz non dimentica di ricordare: “Prima pensiamo all’Iran, poi a Hezbollah, ma ricordiamo che c’è una Linea gialla che separa in due la Striscia e rimane una storia che non è finita”. Nella parte di Gaza in cui non c’è Tsahal, Hamas ha ripreso a governare.



Ci sono dettagli da guardare per capire se la guerra può finire o meno, uno è lo Stretto di Hormuz e non è pensabile, dice Gantz, che si arrivi a una tregua prima che sia completamente riaperto. Poi ci sono i rischi e secondo l’ex generale sono stati presi tutti in considerazione, non c’è stato nulla di avventato. La politica israeliana non ha fatto pace con Netanyahu, aspetta. I conti si fanno a guerra finita, se questa guerra cambia il medio oriente, non lascerà Israele identico.

