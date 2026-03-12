Al G7 Trump tace sui tempi e Meloni frena sulla missione navale. Macron incassa ma non chiude

Gli aggiornamenti del presidente americano non hanno sciolto il nodo della durata della guerra. Mentre la proposta della premier italiana di tenere un vertice tra i sette e il Consiglio di cooperazione del Golfo è stata accolta dai leader, che invece frenano quella del presidente francese sullo Stretto di Hormuz

Roma. “L’Iran aveva superato il limite”. L’intervento di Donald Trump alla riunione del G7 tenutasi in video collegamento era il più atteso. Il presidente degli Stati Uniti ha aggiornato i leader sull’andamento della situazione, ha ripercorso le tappe dell’attacco a Teheran, sottolineando la necessità che occorreva agire con “coraggio e fermezza”. Un monologo che non ha però sciolto il nodo della durata della guerra. Nessuna tempistica. Anzi, spiega una fonte europea, sul punto è rimasto vago. Al summit convocato dal presidente di turno, Emmanuel Macron, una delle novità è la proposta di Giorgia Meloni di tenere un vertice tra i sette grandi e il Consiglio di cooperazione del Golfo. Proposta accolta in maniera favorevole dai partecipanti. Nel summit il grido d’allarme degli europei sull’aumento del costo dell’energia. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha spiegato che si stanno studiando delle misure per abbassare i prezzi, ha ribadito che il sistema degli Ets non può essere sospeso, ma “riammodernato” e che oltre alle aperture di Bruxelles ci dovranno essere anche delle norme a livello nazionale.

Ma sul tavolo c’è soprattutto l’attacco ai paesi del Golfo da parte dell’Iran e in particolare agli Emirati arabi. Preoccupazione da parte di tutti i leader. Così come sulla chiusura dello stretto di Hormuz. Il dossier resta uno delle priorità. Macron spinge per una missione navale ma gli altri leader Ue hanno frenato. In particolare per la premier italiana, “significherebbe entrare in guerra”. L’obiettivo è lavorare per garantire la libertà di navigazione “ma al momento non ci sono le condizioni per prendere alcuna iniziativa”, ha sostenuto anche il presidente del Consiglio. Focus pure sul Libano e sulla missione Unifil e sulla necessità che non si estenda ancora di più il conflitto. Il vertice è terminato con le conclusioni dell’inquilino dell’Eliseo che ha citato, tra l’altro, l’idea di Meloni sul confronto tra G7 e Gcc. Ma anche con il convincimento dei leader che “altro che quasi finita”, come aveva sostenuto Trump: la guerra è ancora lunga.