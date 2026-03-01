La spinta di Arabia Saudita e Israele ha convinto Trump ad attaccare l'Iran

Le valutazioni dell'intelligence americana non rilevavano minacce imminenti, ma gli alleati regionali sostenevano che fosse il momento di colpire

Il presidente Donald Trump ha lanciato sabato il suo ampio attacco all'Iran dopo settimane di pressioni da parte di un'insolita coppia di alleati statunitensi in Medio Oriente — Israele e Arabia Saudita — secondo quattro persone a conoscenza della situazione, mentre le forze israeliane e americane hanno collaborato per rovesciare la Guida suprema iraniana Ali Khamenei dopo quasi quattro decenni al potere.

Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha effettuato numerose telefonate private a Trump nel corso dell'ultimo mese, sollecitando un attacco statunitense, nonostante il suo sostegno pubblico a una soluzione diplomatica, hanno riferito le quattro persone. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, nel frattempo, ha proseguito la sua lunga campagna pubblica a favore di attacchi americani contro quello che considera un nemico esistenziale del suo paese.

Lo sforzo combinato ha contribuito a spingere Trump a ordinare una massiccia campagna aerea contro la leadership e le forze militari iraniane, che nella sua prima ora ha portato alla morte di Khamenei e di diversi altri alti funzionari iraniani.

L'attacco è avvenuto nonostante le valutazioni dell'intelligence americana indicassero che le forze iraniane difficilmente avrebbero rappresentato una minaccia immediata per il territorio statunitense nel prossimo decennio. L'attacco di sabato all'Iran ha segnato una rottura con decenni di scelte americane di non tentare di rovesciare con la forza il regime di un paese di oltre 90 milioni di abitanti. Ha inoltre rappresentato un netto cambio di rotta rispetto alle precedenti iniziative militari dello stesso Trump, che fino ad ora erano state di portata molto più limitata.

"Nessun presidente era disposto a fare quello che io sono disposto a fare questa notte", ha dichiarato Trump agli iraniani in un video pubblicato mentre le bombe americane cadevano su obiettivi in tutto l'Iran. "Ora avete un presidente che vi sta dando quello che volete, quindi vediamo come risponderete."

La pressione saudita per un attacco è emersa mentre l'inviato presidenziale Steve Witkoff e il genero di Trump Jared Kushner conducevano negoziati con i leader iraniani sui programmi nucleari e missilistici del paese.

Nel corso delle sue discussioni con i funzionari americani, il leader saudita ha avvertito che l'Iran ne sarebbe uscito più forte e più pericoloso se gli Stati Uniti non avessero colpito ora, dopo aver accumulato la più grande presenza militare in Medio Oriente dalla guerra d'Iraq del 2003, hanno riferito le persone, che come altre hanno parlato a condizione di anonimato data la delicatezza della situazione.

La posizione di Mohammed è stata rafforzata dal fratello, il ministro della Difesa saudita Khalid bin Salman, che ha tenuto incontri a porte chiuse con funzionari americani a Washington a gennaio, mettendo in guardia sui rischi di non attaccare.

La complicata posizione del leader saudita rifletteva probabilmente il suo desiderio di evitare rappresaglie iraniane contro le vulnerabili infrastrutture petrolifere del suo paese, bilanciato con la sua visione di Teheran come il principale nemico di Riad nella regione.

In seguito all'attacco iniziale americano di sabato, l'Iran ha effettivamente reagito contro l'Arabia Saudita. Riad ha rilasciato una dichiarazione furiosa condannando l'attacco e chiedendo alla comunità internazionale di "adottare tutte le misure necessarie e decisive" per fronteggiare l'Iran.

Witkoff e Kushner avevano avuto i loro ultimi contatti con i funzionari iraniani a Ginevra giovedì, il loro terzo incontro ad alto livello da inizio febbraio. Si erano congedati con la convinzione che Teheran stesse giocando con loro riguardo alla necessità del programma di arricchimento nucleare, secondo un alto funzionario dell'amministrazione Trump.

"Era molto chiaro che la loro intenzione era di preservare la capacità di arricchimento, in modo da poterla utilizzare nel tempo per costruire una bomba nucleare", ha dichiarato il funzionario.

Venerdì pomeriggio, quando Trump era arrivato a Corpus Christi, in Texas, per un comizio in vista delle primarie di martedì, la frustrazione del presidente — e la sua retorica — stava crescendo. Ha ripetutamente dichiarato di essere "non soddisfatto" dei negoziatori iraniani.

La decisione di lanciare l'attacco era in qualche modo preannunciata dal massiccio dispiegamento di forze americane negli ultimi due mesi. Eppure nella storia di Trump c'era poco che lasciasse presagire che avrebbe abbracciato una guerra di scelta in Medio Oriente con l'obiettivo del cambio di regime.

Nel giustificare la sua decisione, Trump sabato ha richiamato la rivoluzione iraniana del 1979, descrivendo gli attacchi americani come una rivalsa per decenni di conflitti con l'Iran.

Entrambe le principali affermazioni alla base dell'attacco sono state contestate. Lo stesso Trump aveva sostenuto con forza di aver "distrutto" il programma nucleare iraniano con i raid aerei dell'estate scorsa. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha dichiarato che non vi sono prove che l'Iran abbia ripreso il suo programma di arricchimento dell'uranio in seguito a quegli attacchi, né che disponga di un piano attivo per la costruzione di una bomba. In una valutazione dell'anno scorso, la Defense Intelligence Agency americana non aveva rilevato alcun indizio che l'Iran stesse sviluppando un missile balistico intercontinentale.

Il vicepresidente JD Vance giovedì aveva dichiarato al Washington Post di considerarsi ancora uno "scettico" degli interventi militari stranieri — una descrizione che, ha detto, valeva ancora per Trump. Ha affermato che non c'era "nessuna possibilità" che un'operazione militare americana in Iran portasse a una guerra prolungata.

"La storia non è benevola con i tentativi di alterare e ristrutturare fondamentalmente la politica interna di un paese usando solo il potere aereo", ha dichiarato Aaron David Miller, ex diplomatico americano specializzato in questioni mediorientali.

Ora la domanda è cosa accadrà dopo. Per ora, Trump afferma di sperare che, di fronte alla mor1te di Khamenei, le forze di sicurezza iraniane "si fondano pacificamente con i Patrioti iraniani e lavorino insieme come un'unità per riportare il Paese alla Grandezza che merita".

Di Michael Birnbaum, John Hudson, Karen DeYoung, Natalie Allison e Souad Mekhennet. Hanno contribuito Ellen Nakashima e Noah Robertson da Washington; Matt Viser da Corpus Christi, Texas; e Greg Miller da Londra. Copyright Washinton Post