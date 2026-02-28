Esplosioni a Teheran e in altre aree del paese. Si tratta di un'operazione congiunta con gli Stati Uniti

"Lo Stato di Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l'Iran per rimuovere le minacce allo Stato di Israele", dichiara il ministro della Difesa di Tel Aviv, Israel Katz. Si tratterebbe di una operazione congiunta con gli Stati Uniti.



Colonne di fumo e varie esplosioni sono state avvertite nella capitale Teheran e in altre zone dell'Iran. Secondo il New york times, che cita funzionari dell'amministrazione americana, l'attacco in corso sarà più esteso rispetto ai raid di giungo contro gli impianti nucleari iraniani.

Israele ha proclamato lo stato d'emergenza, ordinando la sospensione di tutte le attività non essenziali. Chiuso anche lo spazio aereo. Secondo Katz, "si prevede un attacco missilistico e con droni contro lo Stato di Israele e la sua popolazione civile nell'immediato futuro. Pertanto, e in conformità con la sua autorità ai sensi della legge sulla Difesa civile, il ministro della Difesa ha ora firmato un'ordinanza speciale che impone uno stato di emergenza speciale sul fronte interno in tutto il territorio dello stato di Israele".