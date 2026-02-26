Ora i narcos messicani si affidano a un colombiano

Dopo la morte del braccio destro del narcotrafficante "el Mencho", il comando del Cartel de Jalisco Nueva Generación sembra passare a Carlos Andrés Rivela Varela. Una taglia da 245mila dollari e accuse di riciclaggio e supporto a gruppi terroristici stranieri

Hugo H., detto “el Tuli”, il braccio destro di Nemesio Oseguera Cervantes “el Mencho”, ha scatenato il terrore in Messico dopo l’uccisione del suo capo: 25 agenti delle forze dell’ordine e 30 narcos uccisi. Ma tra questi ultimi è finito pure lui, e così adesso sembra che il comando del Cartel de Jalisco Nueva Generación (Cjng) potrebbe essere preso da un colombiano di Cali. Secondo informazioni ufficiali, el Tuli coordinava posti di blocco, incendi dolosi e attacchi a installazioni militari, e offriva ricompense al suo personale per ogni soldato ucciso – fino a 20 mila pesos (circa mille euro) – prima di essere localizzato ed eliminato.

Come nuovo capo del Cjng viene quindi indicato Carlos Andrés Rivera Varela, noto come “la Firma”, cittadino colombiano – anche nell’organigramma pubblicato dall’Office of Foreign Assets Control del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti: la taglia su di lui è di 245 mila dollari. Il 28 ottobre scorso, un tribunale di New York ha emesso contro di lui un mandato di arresto con l’accusa di cospirazione per riciclaggio di denaro e fornitura di supporto materiale a gruppi terroristici stranieri. L’accusa si basa sulla sua presunta leadership in sofisticate truffe di multiproprietà a Puerto Vallarta, che prendono di mira anziani americani.

Il profilo fisico pubblicato lo mostra con capelli e occhi castani, alto 1,78 metri e del peso di circa 84 chilogrammi. Parla sia spagnolo sia inglese e usa diversi pseudonimi, tra cui “la Firma”, “el Colombiano”, “More” e “Morro”. Nato a Cali il 19 giugno 1986 e con doppia cittadinanza, Rivera Varela è diventato un personaggio chiave del Cartello tra il 2020 e il 2022, quando ha guidato un'epurazione interna per consolidare il controllo dell’organizzazione. La Firma si è distinto sia per la sua abilità nella gestione finanziaria sia per la sua padronanza delle operazioni violente.