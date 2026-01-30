Steve Bannon: "Non volete l'Ice in Italia? Fuck you! Meloni è diventata una globalista"

L'ex consigliere di Trump e ideologo Maga attacca la classe politica italiana dopo la polemica sulla presenza della polizia federale anti-immigrazione alle Olimpiadi di Milano-Cortina. E sula premier: "Era fantastica, ma ora non la prendo più sul serio, nessuno negli Usa lo fa"

"Non volete l'Ice in Italia per proteggervi dai terroristi e dai criminali che avete lasciato entrare? Citami letteralmente su questo: fuck you". A dirlo senza mezze misure è Steve Bannon, in un'intervista a Repubblica. L'ex consigliere di Donald Trump e ideologo della dottrina Make America Great Again (Maga) ne ha anche per la premier italiana Giorgia Meloni: "Era fantastica, ora è diventata una globalista. Ha giocato il gioco della Ue perché le servivano i soldi, e quello della Nato. Parla tanto dell’Ucraina, ma quando si tratta di mandare finanziamenti e truppe cambia canzone. Francamente, credo che nulla di quanto dice sia rilevante, perché non ha risorse economiche e militari per sostenerlo. Non la prendo più seriamente e nessuno negli Usa lo fa".

Allo stratega politico repubblicano la polemica intorno alla presenza dell'Ice per le Olimpiadi di Milano-Cortina non è proprio andata giù e ne fa un discorso di più ampio respiro, collegando "l'aiuto" per la messa in sicurezza dell'evento che darebbero gli agenti federali - che nelle ultime due settimane hanno ucciso in strada a Minneapolis due cittadini americani, Renee Good e Alex Pretti - con la difesa massiccia fornita dagli Stati Uniti al nostro paese e all'Europa. "Se non lo volete, lo togliamo, tanto siete scrocconi che vi approfittate di noi", dice Bannon che sostiene, fosse per lui ritirerebbe anche la squadra americana dai Giochi. Poi butta nel calderone anche la Nato: "Questo è il motivo per cui gli americani sono stanchi della Nato. Non avete infrastrutture, logisitica, forza militare, senza di noi non avreste difese, ma non apprezzate nulla di quello che facciamo per voi".

Intanto, a seguito delle violenze degli agenti dell'Ice a Minneapolis, Trump ha sostituito il capo delle Border Patrol Greg Bovino con Tom Homan, chiamato "lo zar dei confini". Homan ha stabilito un nuovo regolamento che sembra più moderato: l'agenzia non farà più retate di migranti in strada ma prenderà di mira solo criminali e condannati. Ma Bannon non è d'accordo neanche su questo e accusa il tycoon di esitare troppo a Minneapolis: "La gente intorno a lui parlava di de-escalation - commenta - ma Homan non è tipo da farla. Lo ha mandato per ascoltare il sindaco Frey e il governatore Walz, che però gli hanno dato già uno schiaffo in faccia. Il loro modello di business è uguale a quello dell'Italia: importare in massa gli immigrati, dando sussidi pagati dai contribuenti, per cambiare società e cultura commettendo frodi elettorali".

Ma il "fuck you" di Bannon si limita solo alla classe politica, che la definisce "la peggiore sulla terra", perché quando si tratta di costruire l'Accademia dei Gladiatori - un progetto di formazione politica sovranista a sua firma - i toni cambiano: "Amo gli italiani e Roma, siete uno dei grandi paesi del mondo. Presto migliaia di studenti potranno imparare politica e comunicazione della destra".