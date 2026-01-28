Una deputata dem è stata aggredita durante un incontro a Minneapolis. Trump: "Avrà organizzato tutto lei"

La deputata democratica del Minnesota Ilhan Omar è stata aggredita martedì sera durante un incontro pubblico a Minneapolis. Mentre stava parlando davanti ai partecipanti e denunciando le politiche di repressione dell’immigrazione dell’amministrazione statunitense, un uomo le ha spruzzato addosso una sostanza non ancora identificata da una siringa. L’aggressore è stato subito bloccato dalla sicurezza e arrestato dalla polizia.

Le forze dell'ordine hanno confermato che si tratta di Anthony J. Kazmierczak, 55 anni, attualmente detenuto nella prigione della contea di Hennepin con l’accusa di aggressione. Secondo i presenti, il liquido spruzzato aveva un odore pungente simile all’aceto, ma al momento non è chiaro di che sostanza si tratti e nessuno tra i presenti ha riportato reazioni fisiche evidenti. Omar non ha subito ferite e ha deciso di continuare il suo intervento dopo l’accaduto.

La deputata, di origine somala e naturalizzata statunitense, stava chiedendo l’abolizione dell’Ice, l’agenzia federale per l’immigrazione e le dogane, e la dimissione o l’impeachment del segretario del Dipartimento della Sicurezza Interna, Kristi Noem, in relazione a recenti operazioni a Minneapolis che hanno portato alla morte di Renee Good e di Alex Pretti. Dopo l’aggressione, Omar è tornata al podio e ha detto: “Ecco la realtà che persone come quest’uomo orribile non capiscono: noi siamo il Minnesota, siamo forti, e resteremo resilienti di fronte a qualsiasi cosa ci possano lanciare addosso”. In un messaggio pubblicato sui social, Omar ha ringraziato i suoi sostenitori e ha ribadito la sua determinazione a non farsi intimidire e a continuare il suo lavoro.

L’attacco ha suscitato condanne trasversali da parte di autorità locali e nazionali, tra cui il sindaco di Minneapolis, che ha definito l’episodio “inaccettabile”. Al contrario, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha commentato l’aggressione in un’intervista televisiva nella quale ha definito Omar “un impostore” e ha insinuato che l’aggressione possa essere stata organizzata dalla stessa deputata. “Probabilmente si è fatta spruzzare addosso la sostanza, conoscendola”.

Omar è spesso al centro delle critiche da parte di Trump, che l’ha attaccata ripetutamente nei mesi scorsi per le sue posizioni sull’immigrazione e per la sua origine somala.