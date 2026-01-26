Von der Leyen e Costa in India per “la madre di tutti gli accordi commerciali”

Dopo la firma del Mercosur, la presidente della Commissione europea accelera i negoziati su un accordo di libero scambio con New Delhi. Ma l'agricoltura potrebbe essere esclusa: “Stiamo mostrando a un mondo frammentato che un'altra via è possibile”

Ursula von der Leyen e Antonio Costa sono arrivati in India ieri per una visita di tre giorni che viene già presentata come storica. La presidente della Commissione domani dovrebbe annunciare con il primo ministro, Narendra Modi, la conclusione dei negoziati su un accordo di libero scambio tra Ue e India. O meglio: “La madre di tutti gli accordi commerciali”, come ha già iniziato a dire von der Leyen. L’area di libero scambio dovrebbe estendersi a più di 2 miliardi di persone. “L'India e l'Europa hanno fatto una scelta chiara. La scelta del partenariato strategico, del dialogo e dell'apertura”, ha detto ieri von der Leyen. “Stiamo mostrando a un mondo frammentato che un'altra via è possibile”, ha aggiunto. Per la presidente della Commissione, che ha fatto della strategia di diversificazione commerciale l’elemento centrale della sua risposta a Donald Trump, l’accordo di libero scambio con l’India sarebbe un successo politico importante. Il secondo dopo la firma con il Mercosur.

Un accordo con o senza l’agricoltura? Politicamente sensibile per entrambi, l’agricoltura potrebbe essere esclusa dall’accordo di libero scambio tra l’Ue e l’India. Fonti della Commissione venerdì hanno rifiutato di confermare o smentire le indiscrezioni secondo cui Ursula von der Leyen avrebbe rinunciato a una liberalizzazione degli scambi agricoli. Altri due settori sono particolarmente sensibili: i dazi sull'acciaio che l'Ue ha appena portato al 50 per cento e il Meccanismo di aggiustamento carbonio alla frontiera (Cbam) che aumenta i costi per gli esportatori indiani. "Siamo impegnati a investire ogni sforzo per trovare soluzioni che funzionino, reciprocamente vantaggiose, su questioni come il Cbam, le automobili e l'acciaio", ha detto von der Leyen in un'intervista al Times of India. "L'ultimo miglio è sempre il più difficile".