Trump annuncia il Consiglio di Pace per Gaza. A Davos i nomi dei 12 membri

Il presidente conferma la creazione del Board of Peace, “il più grande e prestigioso mai creato”, per la seconda fase del piano per la Striscia. I nomi potrebbero essere resi noti al World economic forum la settimana prossima e tra i 12 membri ci dovrebbe essere anche Meloni

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la formazione del Consiglio di Pace per Gaza (Board of Peace), uno degli organismi chiave della fase due del suo piano in 20 punti per la fine del conflitto nella Striscia. L’annuncio è arrivato tramite un messaggio pubblicato su Truth, in cui Trump ha definito il nuovo organismo “il Consiglio più grande e prestigioso mai riunito in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo”.

“I membri del Consiglio saranno annunciati a breve – ha scritto Trump – ma posso affermare con certezza che si tratta di un’iniziativa senza precedenti”. Secondo fonti statunitensi, gli inviti a partecipare al Board of Peace sarebbero stati inviati due giorni fa e il presidente avrebbe selezionato personalmente i componenti. I nomi potrebbero essere resi noti ufficialmente la prossima settimana, in occasione del Forum economico mondiale di Davos.

Il Consiglio dovrebbe essere composto da 12 membri e rientra pienamente nell’architettura della fase due del piano Trump, che prevede il passaggio dal cessate il fuoco alla smilitarizzazione di Gaza, alla governance tecnocratica e alla ricostruzione del territorio. Tra i componenti, secondo indiscrezioni, dovrebbero figurare alcuni dei principali leader europei, inclusa la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni.

Un ruolo centrale di collegamento tra il Board of Peace e il comitato tecnico palestinese di 15 membri, incaricato di gestire gli affari correnti nella Striscia di Gaza, dovrebbe essere affidato a Nickolay Mladenov, ex inviato speciale delle Nazioni Unite per il processo di pace in Medio Oriente ed ex ministro degli Esteri della Bulgaria, come riportato dal Wall Street Journal. Secondo il Financial Times, inoltre, gli Stati Uniti starebbero lavorando anche alla creazione di un comitato esecutivo interno al Consiglio, di cui farebbero parte l’inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner, già figura centrale nelle iniziative diplomatiche di Trump per il medio oriente.