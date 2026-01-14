Leggi il foglio

Meloni e Salvini alla corte di Orbán, insieme alla destra globale. Il video di Fidesz

In vista delle elezioni del 12 aprile, i canali del premier ungherese pubblicano un filmato con messaggi di sostegno dei principali leader sovranisti. Accanto ai due politici italiani, Alice Weidel, Marine Le Pen, Santiago Abascal e Benjamin Netanyahu

Giorgia Meloni e Matteo Salvini compaiono nello spot elettorale di Viktor Orbán, realizzato in vista delle elezioni ungheresi del 12 aprile. Nel video, che riunisce alcuni dei principali leader della destra europea e internazionale, la presidente del Consiglio parla in inglese, mentre il vicepremier Salvini interviene in italiano e chiude con un’incitazione in ungherese: “Fel, győzelemre!”, “Avanti fino alla vittoria!”. Accanto a loro figurano esponenti come Alice Weidel, Marine Le Pen, Santiago Abascal e Benjamin Netanyahu. Un messaggio politico esplicito di sostegno al leader di Fidesz, che punta a rafforzare l’asse sovranista in Europa.

