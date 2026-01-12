Trump insiste con la Groenlandia. Von der Leyen: "Spetta alla Danimarca e alla Groenlandia decidere"

"Stiamo investendo e accelerando il nostro lavoro lì. Nella nostra proposta di bilancio (per il 2028-2034) abbiamo raddoppiato i finanziamenti, portandoli a circa 530 milioni il che dimostra il nostro impegno per il partenariato e l'importanza della sicurezza artica", ha detto la presidente della Commissione europea

"La Groenlandia appartiene al suo popolo. Spetta alla Danimarca e alla Groenlandia, e solo a loro, decidere sulle questioni che riguardano la Danimarca e la Groenlandia. Nulla su di loro senza di loro", ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, parlando con un gruppo di media europei. Oggi il presidente americano Donald Trump era tornato a parlare dell'isola danese ai giornalisti a bordo dell'Air Force (rientrava a Washington da Mar-a-Lago) dicendo: "Se non prendiamo la Groenlandia, lo faranno la Russia o la Cina, e non permetterò che accada''.

Ursula von der Leyen ha sottolinato anche che "la sicurezza dell'Artico è di enorme importanza per noi ed è, in modo cruciale, un tema per la Nato". L'Ue ha "un ottimo rapporto con la Groenlandia. Questo è importante. Stiamo investendo e accelerando il nostro lavoro lì. Nella nostra proposta di bilancio (per il 2028-2034) abbiamo raddoppiato i finanziamenti, portandoli a circa 530 milioni il che dimostra il nostro impegno per il partenariato e l'importanza della sicurezza artica".

Sull'importanza dell'Artico aveva scritto la nostra Giulia Pompili: qui potete leggere l'articolo