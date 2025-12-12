Francesca Albanese nello studio di Tucker Carlson. L'abbraccio anti-israeliano tra destra e sinistra

Un incontro impensabile fino a poco tempo fa disegna la frattura sul sostegno a Israele all'interno dei repubblicani. E un'inedita convergenza tra populismi



Ieri sera è andata in onda una scena simbolo della nuova faglia che attraversa il Partito Repubblicano: Tucker Carlson, volto della destra populista americana, ha ospitato la relatrice speciale Onu Francesca Albanese. Un incontro impensabile fino a poco tempo fa, ora diventato il manifesto del riavvicinamento tra la destra America First e la sinistra radicale sedicente "antisionista". Uniti, come scrive il quotidiano israeliano Haaretz, dall’essere entrambi “accusati dai falchi pro-Israele di antisemitismo”.

La reazione del fronte repubblicano filo-israeliano è stata in effetti immediata. Ted Cruz si è lanciato in un attacco personale contro Carlson, accusandolo di ostilità verso gli ebrei. L’Aipac ((American Israel Public Affairs Committee) ha denunciato come “inconcepibile” che Carlson offra visibilità a una figura, Albanese, sotto sanzioni da parte di Washington e accusata da Israele di ostilità strutturale.

Is there a Jew who Tucker doesn't hate? https://t.co/t8E9fulGvt — Ted Cruz (@tedcruz) December 10, 2025

Ma la convergenza tra i due poli non si ferma allo studio di Carlson. Marjorie Taylor Greene, trumpiana dura e pura che a gennaio lascerà la Camera, ha incontrato gli attivisti di Code Pink, storica sigla pacifista e anti-israeliana, e la loro cofondatrice Medea Benjamin. "Oggi abbiamo fatto visita alla deputata Marjorie Taylor Greene per ringraziarla di essere diventata una voce così forte contro la guerra al Congresso e per dirle che ci mancherà", ha scritto Benjamin in un post del 10 dicembre su X. Il messaggio è chiaro: per una parte crescente del mondo Maga, la politica estera tradizionale del Gop, filo-israeliana e interventista, è un retaggio da archiviare. Sul conflitto israelo-palestinese, dicono loro, le vecchie categorie destra-sinistra non bastano più. Greene, in particolare, è stata la prima deputata repubblicana a definire la crisi a Gaza un "genocidio". E ha anche criticato Trump per aver bombardato l'Iran.

Insomma, come abbiamo già scritto su queste colonne, l’isolazionismo Maga sta producendo un cortocircuito ideologico che avvicina populisti di destra e di sinistra. Con il Gop che si scopre diviso: da una parte i fedeli alla linea pro-Israele, dall’altra un blocco ibrido di sovranisti, pacifisti e complottisti. L’apparizione di Francesca Albanese accanto a Tucker Carlson potrebbe essere solo il primo atto di una nuova e imprevedibile stagione politica.