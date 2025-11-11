Un aereo militare turco si schianta tra Georgia e Azerbaigian, almeno 20 persone a bordo

Il C-130 Hercules, aereo militare da trasporto truppe e materiali, era diretto in Turchia ed è precipitato nella municipalità di confine di Sighnaghi. Le cause e il numero delle vittime non sono ancora confermati, ma le indagini sono in corso. Il cordoglio di Erdogan e Aliyev

Un aereo militare turco C-130 con almeno 20 persone a bordo è precipitato in Georgia, dopo essere decollato dall’Azerbaigian con destinazione Turchia. Al momento, non sono chiari né il bilancio delle vittime né le cause dell’incidente.

Le prime immagini dalla zona dello schianto, nella municipalità di Sighnaghi vicino al confine con l’Azerbaigian, mostrano detriti sparsi su una collina erbosa, con parti della fusoliera ancora in fiamme e fumo nero che si leva verso il cielo. Sul posto sono presenti mezzi dei vigili del fuoco e un elicottero sorvola la zona. Video che circolano sui social sembrano mostrare l’aereo mentre perde il controllo e prende fuoco.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha interrotto un discorso ad Ankara per esprimere le condoglianze parlando dei “nostri martiri”, termine usato regolarmente per riferirsi al personale militare deceduto durante il servizio. Dopo un colloquio telefonico con Erdogan, il presidente dell’Azerbaigian Ilham Aliyev ha definito la vicenda “una tragica perdita di uomini in servizio”.

Secondo il ministero della Difesa turco, a bordo si trovavano 20 membri dell’equipaggio, mentre i media locali parlano anche di personale azero a bordo, senza fornire numeri precisi. Le autorità turche e georgiane stanno coordinando i soccorsi sul luogo dell’incidente.

L’agenzia di stampa georgiana Interpress ha riferito che sono state avviate le indagini.

Il C-130 Hercules, costruito dalla statunitense Lockheed Martin, è un aereo militare da trasporto truppe e materiali, noto per la sua versatilità e la possibilità di decollare e atterrare su piste non preparate. La società ha espresso cordoglio per l’accaduto e si è detta disponibile a supportare le autorità turche nelle indagini.