Trump rompe il protocollo con Meloni: “Bellissima e giovane donna”
Durante il vertice di Sharm el Sheikh, il presidente americano si lascia andare a un commento personale sulla premier italiana. Meloni incassa con un sorriso. “Negli Stati Uniti non potrei dirlo”, scherza Trump
"Una bellissima e giovane donna", così Trump, a Sharm el Sheikh, ha salutato Meloni: "Non so se posso dirlo, perché negli Stati Uniti dire questo di una donna di solito segna la fine della tua carriera politica, ma correrò il rischio" ha precisato il presidente.
"Non te la prendi se lo dico, vero? Perché lo sei. Grazie per essere qui", dice rivolto alla premier, che si limita a sorridere e annuire, tra la sorpresa e l'imbarazzo. Trump si spende poi in complimenti: "È incredibile. È una politica di successo, molto rispettata in Italia".
Tel Aviv acclama Witkoff, Kushner e Ivanka: "Thank you President Trump"
Gli emissari del presidente americano annunciano il ritorno, lunedì, dei venti ostaggi vivi. Per due anni gli israeliani si sono riuniti per chiedere il rilascio. Ora sentono che avverrà e scelgono di fidarsi del piano per il medio oriente degli Stati Uniti. Applausi per gli inviati della Casa Bianca, fischi per Netanyahu
Macronismo in crisi, ma anche il gollismo non si sente tanto bene
Israele si prepara ad accogliere gli ostaggi. I ricatti di Hamas dietro all'invito a Trump
Dopo il ritiro di Tsahal da Gaza, comincia la prova più delicata: la liberazione dei quarantotto ostaggi israeliani in cambio di quasi duemila detenuti palestinesi. Trump prepara la sua visita in Israele per celebrare un accordo fragile. Restano i dubbi sul rispetto degli impegni da parte di Hamas e sul futuro della Striscia