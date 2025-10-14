Trump rompe il protocollo con Meloni: “Bellissima e giovane donna”

"Una bellissima e giovane donna", così Trump, a Sharm el Sheikh, ha salutato Meloni: "Non so se posso dirlo, perché negli Stati Uniti dire questo di una donna di solito segna la fine della tua carriera politica, ma correrò il rischio" ha precisato il presidente.

"Non te la prendi se lo dico, vero? Perché lo sei. Grazie per essere qui", dice rivolto alla premier, che si limita a sorridere e annuire, tra la sorpresa e l'imbarazzo. Trump si spende poi in complimenti: "È incredibile. È una politica di successo, molto rispettata in Italia".