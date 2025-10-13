In Francia Lecornu confermato, il governo già in bilico. Macron perde sempre più forze

La composizione della squadra è un misto di società civile, giovani deputati e personalità più sperimentate. Ma il Rassemblement National e la France Insoumise, i due partiti alle estreme, minacciano già la censura. E la prospettiva di elezioni anticipate non si è dissipata

Al termine di una settimana di follia, Sébastien Lecornu venerdì è stato confermato come primo ministro in Francia e ieri ha proceduto alla nomina di un nuovo governo, la cui durata potrebbe essere molto breve. Roland Lescure è stato confermato al ministero delle Finanze, Gérald Darmanin resterà ministro della Giustizia, così come Jean-Noel Barrot continuerà a guidare il ministero degli Esteri. Gli Affari interni sono stati affidati a Laurent Nunez, mentre la Difesa è andata a Catherine Vautrin.

La composizione della squadra è un misto di società civile, giovani deputati e personalità più sperimentate. “Un governo di missione è nominato per dare una legge di bilancio alla Francia prima della fine dell’anno”, ha spiegato Lecornu. “Ringrazio le donne e gli uomini che si impegnano in questo governo in tutta libertà al di là degli interessi personali e partigiani. una sola cosa conta: l’interesse del paese”, ha aggiunto. Quanto durerà il governo? Il Rassemblement National e la France Insoumise, i due partiti alle estreme, minacciano già la censura. I socialisti potrebbero seguire senza una sospensione della riforma della pensione. I Républicains hanno escluso dal partito i sei ministri che sono entrati nel governo Lecornu 2. Lo zoccolo comune di Emmanuel Macron è sempre più stretto. La prospettiva di una dissoluzione ed di elezioni anticipate non si è dissipata.