a parigi
In Francia Lecornu confermato, il governo già in bilico. Macron perde sempre più forze
La composizione della squadra è un misto di società civile, giovani deputati e personalità più sperimentate. Ma il Rassemblement National e la France Insoumise, i due partiti alle estreme, minacciano già la censura. E la prospettiva di elezioni anticipate non si è dissipata
Al termine di una settimana di follia, Sébastien Lecornu venerdì è stato confermato come primo ministro in Francia e ieri ha proceduto alla nomina di un nuovo governo, la cui durata potrebbe essere molto breve. Roland Lescure è stato confermato al ministero delle Finanze, Gérald Darmanin resterà ministro della Giustizia, così come Jean-Noel Barrot continuerà a guidare il ministero degli Esteri. Gli Affari interni sono stati affidati a Laurent Nunez, mentre la Difesa è andata a Catherine Vautrin.
La composizione della squadra è un misto di società civile, giovani deputati e personalità più sperimentate. “Un governo di missione è nominato per dare una legge di bilancio alla Francia prima della fine dell’anno”, ha spiegato Lecornu. “Ringrazio le donne e gli uomini che si impegnano in questo governo in tutta libertà al di là degli interessi personali e partigiani. una sola cosa conta: l’interesse del paese”, ha aggiunto. Quanto durerà il governo? Il Rassemblement National e la France Insoumise, i due partiti alle estreme, minacciano già la censura. I socialisti potrebbero seguire senza una sospensione della riforma della pensione. I Républicains hanno escluso dal partito i sei ministri che sono entrati nel governo Lecornu 2. Lo zoccolo comune di Emmanuel Macron è sempre più stretto. La prospettiva di una dissoluzione ed di elezioni anticipate non si è dissipata.
In piazza
Tel Aviv acclama Witkoff, Kushner e Ivanka: "Thank you President Trump"
Gli emissari del presidente americano annunciano il ritorno, lunedì, dei venti ostaggi vivi. Per due anni gli israeliani si sono riuniti per chiedere il rilascio. Ora sentono che avverrà e scelgono di fidarsi del piano per il medio oriente degli Stati Uniti. Applausi per gli inviati della Casa Bianca, fischi per Netanyahu
L'editoriale dell'elefantino
Macronismo in crisi, ma anche il gollismo non si sente tanto bene
la tregua in medio oriente
Israele si prepara ad accogliere gli ostaggi. I ricatti di Hamas dietro all'invito a Trump
Dopo il ritiro di Tsahal da Gaza, comincia la prova più delicata: la liberazione dei quarantotto ostaggi israeliani in cambio di quasi duemila detenuti palestinesi. Trump prepara la sua visita in Israele per celebrare un accordo fragile. Restano i dubbi sul rispetto degli impegni da parte di Hamas e sul futuro della Striscia