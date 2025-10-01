Il sogno di Amiran Cooper vive a Nir Oz

Hamas ha riconsegnato i resti dell'ottantaseienne che aveva fondato il kibbutz. Rapito il 7 ottobre, aveva resistito, è stato ucciso in un tunnel. La sua eredità raccontata dal figlio Rotem

La casa di Amiram Cooper e di sua moglie Nurit a Nir Oz è di nuovo abitabile. Non ci sono più le tracce dei terroristi, i fori dei proiettili sono stati sistemati, le pareti imbiancate, la distruzione è stata gettata via. La vita all’interno delle mura può far finta di ricominciare: Nurit è viva, Amiram no. La coppia è stata rapita da Hamas il 7 ottobre, trascinata a Gaza nonostante la loro età, tutti e due avevano più di ottant’anni. Nurit è stata liberata durante la prima tregua nel novembre del 2023, Amiram è stato tenuto nei tunnel, usato per la propaganda di Hamas, messo davanti alle telecamere con i suoi amici del kibbutz a pregare per la liberazione, costretti a recitare i versi di una canzone mizrahi: “Non fateci invecchiare qui”, ripetevano gli anziani con la barba lunga, l’aspetto malandato. Nessuno di loro è invecchiato, sono morti. Amiram è stato ucciso assieme ai suoi amici, fondatori, come lui, del kibbutz Nir Oz.

Era nato a Haifa e partito verso il sud di Israele con il sogno di portare la vita nel deserto del Negev. Ci riuscì, lavorò per migliorarla quella vita fino ai suoi ottantasei anni, quando arrivò il 7 ottobre a spazzare via la sua generazione che nei kibbutz vicino alla Striscia aveva creduto, alimentata dagli ideali di una convivenza possibile e necessaria con i vicini di Gaza. Rotem Cooper è il figlio di Amiram e una settimana fa, dopo il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi vivi, ci aveva raccontato che a quell’idea di convivenza suo padre, di formazione economista, aveva dedicato articoli e poesie. Rotem ha atteso diciassette giorni, i giorni in cui in Israele ogni funerale privato di ostaggi, che hanno iniziato a far ritorno non più in bare ma in cassettine sempre più piccole, era diventato pubblico. Per aspettare il ritorno di suo padre, Rotem ha continuato a lavorare nella casa dei suoi genitori a Nir Oz e da lì ci aveva risposto: alle sue spalle si vedevano le pareti di un bianco lucente e una scala pronta a qualsiasi riparazione. Non era sicuro che sarebbe riuscito a vedere il funerale di suo padre, ma era certo della missione sua e del kibbutz nel futuro: “Dell’attacco del 7 ottobre, Nir Oz è stato il ground zero”, raccontava, ricordando che era tornato a casa dei suoi genitori nel kibbutz e per la prima volta l’aveva trovata libera, liberata, dai segni dell’attacco. L’attesa del corpo di suo padre è stata lunga, a novembre del 2023 lo aveva atteso vivo, poi ha continuato a sperare che stesse sopravvivendo. Infine l’esercito ha confermato lo scorso anno che Amiram era morto.

Da quel momento per Rotem la speranza si è tramutata nell’attesa di un corpo, nel desiderio di togliere ai terroristi il potere di privare suo padre della sepoltura, dopo averlo trascinato a Gaza, lasciato senza medicine, costretto in un tunnel. Rotem ha un lungo elenco delle colpe, certo non perdona al governo di non aver concluso un accordo quando suo padre era ancora in vita, non ama nulla dell’esecutivo di Benjamin Netanyahu, ma nell’ordine dei colpevoli il premier israeliano scivola sul fondo: “Con Hamas non può esserci riconciliazione e adesso non sta rispettando l’accordo. C’è un accordo, lo sta violando e il nostro lavoro come israeliani è fare in modo che lo rispetti, ma la massima pressione deve venire dagli Stati Uniti”. Rotem aveva parlato della sensazione di buio che lo tormentava, del mondo in cui lui e la sua famiglia stavano vivendo dal 7 ottobre: “Un mondo di incertezza, in cui nulla è in nostro controllo. Non abbiamo il privilegio di stare fermi e non fare nulla”. Nell’elenco delle colpe c’è anche la Croce Rossa, alla quale Rotem, altri famigliari degli ostaggi e ostaggi che hanno fatto ritorno non perdonano di non aver insistito per visitare i rapiti, “abbiamo provato a mandare medicine, ci siamo rivolti alla Croce Rossa, non ci hanno aiutati”.



Il sogno di Amiram e di altri che come lui sono stati uccisi dal 7 ottobre è ancora vivo: Nir Oz c’è, si è rialzata, sta ricostruendo. Da questa resistenza parte la risposta a Hamas di questa comunità che di scomparire non ha intenzione, torna nonostante la paura: “Il nostro compito è far vedere a Hamas che è impossibile cacciarci. Nir Oz torna, la gente torna. Ora dobbiamo dimostrare che Nir Oz non è soltanto di nuovo in piedi, è pronto a diventare più grande, più popoloso, più resistente di prima”. Rotem ha la tempra di suo padre, la tempra di Nir Oz.