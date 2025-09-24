Tutte le azioni ostili di Putin contro l'Europa da quando c'è Trump

Sabotaggi, cyberattacchi, sconfinamenti e interferenze elettorali: la guerra ibrida della Russia è già una minaccia fuori dall'Ucraina. Tutti gli episodi da gennaio 2025

Il presidente americano Donald Trump sin dal primo giorno del suo insediamento alla Casa Bianca ha promesso di mettere fine a tutte le guerre, con particolare attenzione alla guerra in Ucraina, che "con lui non sarebbe mai iniziata". Il presidente russo Vladimir Putin, da gennaio 2025, ha risposto con un'escalation non solo nei confronti di Kyiv ma dell'Unione europea: l'Alto rappresentante dell'Ue, Kaja Kallas, con una dichiarazione a luglio ha sottolineato la portata del pericolo russo condannando "le persistenti campagne ibride della Russia" contro gli stati membri europei. Secondo Kallas, l'elenco delle attività di guerra ibrida russe in Europa include attacchi informatici, sabotaggi, interruzioni di infrastrutture critiche, attacchi fisici, manipolazione e interferenza di informazioni e altre azioni segrete o coercitive. Nel 2025 c'è stato un aumento di incendi dolosi vicino a case e aziende, spesso appiccati da persone non addestrate e accusate di essere reclutate dalla Russia online. Un obiettivo chiave dall'inizio della guerra della Russia in Ucraina è stato il Mar Baltico: Mosca è accusata di utilizzare la sua flotta ombra di navi per condurre operazioni di sabotaggio contro i cavi sottomarini. La Russia utilizza come elemento di disturbo i Gps, spesso con attacchi hacker, e le interferenze elettorali. Nelle ultime settimane ha poi violato lo spazio aereo di tre paesi Nato: in Polonia, Romania ed Estonia.

Violazioni dello spazio aereo

Polonia

Il 10 settembre scorso circa venti droni russi sono entrati nello spazio aereo polacco durante un attacco contro l'Ucraina: "Si tratta di un atto di aggressione che ha creato una reale minaccia alla sicurezza dei nostri cittadini", ha detto l'esercito polacco.

Romania

Il 14 settembre un drone russo è entrato nello spazio aereo romeno per quasi un'ora: è la decima incursione di un drone russo nel proprio spazio aereo dal 2022.

Estonia

Il 19 settembre tre Mig della Federazione russa hanno violato lo spazio aereo della Nato per dodici minuti sull’isola di Vaindloo, nel Golfo della Finlandia in territorio estone.

Interferenze elettorali

Romania

Durante le elezioni in Romania a dicembre 2024 la Corte costituzionale ha annullato le elezioni presidenziali per il ruolo giocato dalla Russia a favore del candidato filo russo, Calin Georgescu. a maggio durante il ballottaggio, sono state denunciate "interferenze russe" per influenzare i risultati elettorali: poche ore prima del voto è stata segnalata una presunta campagna di fake news diffusa su Telegram, TikTok e altre piattaforme di social media.

Moldavia

La presidente moldava Maia Sandu ha accusato la Russia di aver tentato di influenzare le elezioni parlamentari che si terrranno questo fine settimana in Moldavia: 74 persone sono state arrestate per un presunto complotto volto a organizzare "rivolte di massa".

Repubblica Ceca

A inizio ottobre si voterà anche in Repubblica Ceca e gli analisti hanno già lanciato l'allarme sull'ondata di propaganda e disinformazione filorusse. Una recente indagine del quotidiano ceco Voxpot ha scoperto che i 16 maggiori siti web di disinformazione producono più contenuti di tutti i media tradizionali cechi messi insieme.

Sabotaggi

Bulgaria

Le autorità bulgare ritengono che la Russia abbia disturbato i segnali di navigazione di un aereo su cui viaggiava Ursula von der Leyen da Varsavia a Plovdiv, a inizio settmbre. L'aereo ha subìto un grave problema di navigazione in fase di avvicinamento alla Bulgaria a causa di un episodio di ‘GPS jamming’, ovvero il disturbo artificiale del segnale satellitare.

Polonia

A luglio 2025 la Polonia ha arrestato 32 persone sospettate di essersi coordinate con la Russia per compiere atti di sabotaggio. Ad agosto i procuratori polacchi hanno incriminato un gruppo di sei persone per reati tra cui sabotaggio commissionato dai servizi segreti russi e bielorussi.

Lituania

La settimana scorsa quindici persone sono state accusate di reati di terrorismo in Lituania per la presunta detonazione di pacchi: sono accusate di aver utilizzato le società di consegna DHL e DPD per spedire quattro pacchi di esplosivo nascosti in contenitori di cosmetici dalla capitale lituana Vilnius. A marzo 2025 le autorità lituane hanno attribuito la responsabilità dell'incendio doloso avvenuto la scorsa estate in un negozio Ikea a Vilnius all'agenzia di intelligence militare russa Gru, sospettata anche di essere dietro agli incendi in altri supermercati e centri commerciali.

Lettonia

A gennaio è stato reciso un cavo sottomarino tra Lettonia e Svezia, sia Riga che Stoccolma hanno affermato che il danno è stato probabilmente causato da interferenze russe.

Estonia

A luglio un tribunale estone ha dichiarato che un incendio doloso appiccato a un ristorante e a un supermercato in Estonia è stato ordinato dall'intelligence russa. Gli autori erano due uomini moldavi, cugini, entrambi di nome Ivan Chihaial.

Norvegia

Lo scorso 7 aprile la diga di Bremanger, nella contea norvegese di Vestland, è stata attaccata da criminali informatici che hanno preso il controllo dell’infrastruttura, hanno aperto una paratoia e hanno rilasciato circa 500 litri d’acqua al secondo per quattro lunghe ore.

Finlandia

A gennaio 2025 un tribunale finlandese ha confermato il sequestro della petroliera Eagle S, che trasportava petrolio russo, sospettata di aver danneggiato cinque cavi che collegavano l'Estonia e la Finlandia, come atto di sabotaggio. Ad agosto ha presentato accuse penali contro il capitano e l'equipaggio della nave.

Germania

A maggio 2025 la Germania ha arrestato tre cittadini ucraini con l'accusa di aver pianificato di far esplodere pacchi in transito dopo essere stati reclutati dall'intelligence russa. Prima delle elezioni di febbraio, è stata fermata una campagna per riempire circa 270 tubi di scappamento di automobili con schiuma espansa a Berlino.

Regno Unito

A marzo tre cittadini bulgari residenti in Inghilterra sono stati giudicati colpevoli spionaggio per la Russia. A luglio un tribunale britannico ha condannato tre uomini per aver appiccato il fuoco a un magazzino di Londra in cui erano conservate attrezzature destinate all'Ucraina, un complotto che, secondo i pubblici ministeri, era stato orchestrato da agenti legati alla compagnia mercenaria russa Wagner.

Irlanda

Da maggio 2025 sono state individuate 19 navi della flotta ombra russa che navigavano nella Zona economica esclusiva irlandese o appena fuori da essa. Cinque di queste navi sono apparse più di una volta. Tutte sono soggette a sanzioni statunitensi o britanniche, mentre 11 sono soggette a sanzioni dell'Unione europea.

Cyberattacchi

Polonia

Ad agosto la Polonia ha sventato un importante attacco informatico sostenuto dalla Russia che ha tentato di interrompere l'approvvigionamento idrico di una delle dieci città più grandi del paese, segnando uno degli incidenti più gravi dall'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia nel 2022. Il ministro per gli Affari digitali ha affermato che la Polonia subisce circa 300 attacchi informatici al giorno.



Italia

A febbraio i siti governativi e militari italiani hanno subìto un esteso attacco hacker proveniente dalla Russia, rivendicato su Telegram da NoName057(16). Il ha preso di mira servizi di trasporto locale e aereo e istituti bancari, ministeri di Economia, Esteri, Sviluppo economico, Infrastrutture e trasporti, i siti dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dell’Aeronautica Militare.

Lettonia

Nel marzo 2025, un cittadino russo di 34 anni con permesso di soggiorno temporaneo in Lettonia è stato fermato e arrestato per aver introdotto clandestinamente migranti attraverso il confine. A marzo il tribunale di Riga ha condannato tre persone al carcere per aver appiccato un incendo al Museo dell'Occupazione della Lettonia.

Finlandia

Ad aprile il "gruppo di hacktivisti filorussi" NoName057(16) ha effettuato attacchi DDoS su diversi siti web finlandesi tra cui siti di organizzazioni nei settori energetico, finanziario e logistico. Durante le elezioni regionali e comunali, si sono verificati dei disagi al sito web del partito dell'opposizione.

Svezia

A giugno sono stati segnalati tre giorni di interruzioni che hanno preso di mira l'emittente pubblica svedese SVT e altre istituzioni chiave. Gli attacchi sono stati identificati come eventi Distributed Denial-of-Service (DDoS) e hanno interrotto molti servizi digitali.

Norvegia

Ad agosto il capo dello spionaggio norvegese ha annunciato che un gruppo di hacker filo-russo è stato responsabile di una violazione avvenuta ad aprile, in cui ha preso il controllo per quattro ore di una diga che produce energia elettrica.

Francia

Ad aprile la Francia ha accusato l'intelligence militare russa di aver organizzato attacchi informatici, tra cui quelli contro un'organizzazione coinvolta nelle Olimpiadi di Parigi. Secondo Parigi, la Russia avrebbe utilizzato una branca dell'intelligence militare Gru nota come "gruppo di attacco APT28", che ha preso di mira una dozzina di entità francesi nei "settori della difesa, della finanza e dell'economia".

Regno Unito

A maggio con una campagna di tre giorni nel Regno Unito il gruppo NoName(16) ha preso di mira con successo una serie di siti web tra cui quelli dei consigli locali e dell'Associazione dei commissari di polizia e criminalità.

Spagna

A luglio Germania e Spagna hanno emesso mandati di arresto per sette presunti membri del gruppo di hacker filo-russo NoName057(16) accusati di aver condotto attacchi informatici contro infrastrutture critiche, produttori di armi, aziende elettriche e autorità pubbliche.

A cura di Priscilla Ruggiero