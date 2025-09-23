Macron all'Onu riconosce la Palestina (nonostante le pressioni Usa)

"La Francia riconosce la Palestina nel nome della pace". Ecco cosa ha detto il presidente francese nel suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite

La Francia ha riconosciuto lo Stato di Palestina lunedì, superando una lunga campagna di pressioni da parte dell’amministrazione Trump volta a intimidire e scoraggiare i Paesi dal collaborare con Parigi su questa iniziativa.

Il Segretario di Stato Marco Rubio aveva tentato di stroncare l’iniziativa sul nascere, inviando circolari alle ambasciate e ai consolati statunitensi in tutto il mondo a giugno e questo mese, per scoraggiare la partecipazione agli incontri organizzati dalla Francia, e criticando pubblicamente l’iniziativa come un “regalo ad Hamas”.

Ma lunedì, all’inizio dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente francese Emmanuel Macron e i suoi co-organizzatori sauditi hanno riunito un’ampia platea di leader mondiali e alti diplomatici provenienti da Europa, Medio Oriente, Africa, Asia e America Latina. Tra gli oratori figuravano i presidenti di Brasile, Turchia, Sudafrica e Indonesia; i primi ministri di Australia, Canada, Spagna, Belgio e Irlanda; i re di Giordania e Monaco; il segretario generale dell’ONU; e molte altre personalità di rilievo.

“È giunto il momento”, ha dichiarato Macron rivolgendosi all’Assemblea Generale dell’ONU. “Dichiaro che oggi la Francia riconosce lo Stato di Palestina,” ha annunciato tra gli applausi.

Macron ha coinvolto nell’iniziativa alcuni alleati chiave degli Stati Uniti, tra cui Regno Unito, Canada, Australia e Portogallo, che avevano tutti riconosciuto lo Stato di Palestina la domenica precedente.

L’iniziativa rappresenta un incoraggiamento morale per i palestinesi, ma non comporterà cambiamenti immediati sul terreno, dove il governo israeliano di estrema destra ha escluso la possibilità della creazione di uno Stato palestinese. L’ambasciatore israeliano presso l’ONU, Danny Danon, ha definito l’evento un “circo”.

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha condannato il riconoscimento, affermando che “non contribuisce in alcun modo al rilascio degli ostaggi, che è l’obiettivo principale in questo momento a Gaza” e che “non fa nulla per porre fine al conflitto o concludere questa guerra.”

“Queste decisioni sono solo parole, e non abbastanza azioni da parte di alcuni nostri amici e alleati,” ha aggiunto.

In risposta all’iniziativa di riconoscimento, l’amministrazione Trump ha vietato ai leader palestinesi di ottenere visti per partecipare all’evento a New York. Come soluzione alternativa, l’Assemblea Generale dell’ONU ha votato venerdì per consentire al presidente dell’Autorità Palestinese, Mahmoud Abbas, di intervenire tramite videomessaggio.

I critici di Trump affermano che l’evento ha dimostrato che gli Stati Uniti sono isolati e privi di leadership su una questione che sta guadagnando sempre più importanza, alla luce dell’aumento del numero di vittime a Gaza. La maggior parte dei Paesi europei ormai riconosce lo Stato di Palestina.

“Gli Stati Uniti sono completamente isolati, e questo sta seriamente compromettendo la nostra influenza nel mondo,” ha dichiarato in un’intervista il senatore Chris Van Hollen (Democratico, Maryland). “L’amministrazione Biden è stata debole su questo tema, ma quella Trump è semplicemente un timbro di approvazione per Benjamin Netanyahu,” il primo ministro israeliano.

“Altri Paesi nel mondo, soprattutto nel Sud globale, vedono i doppi standard americani sui diritti umani, e i nostri avversari ne stanno approfittando,” ha aggiunto Van Hollen.

Un funzionario del Dipartimento di Stato ha respinto l’idea che gli Stati Uniti siano isolati. “In realtà, i funzionari statunitensi sono sommersi dalle richieste di incontri all’Assemblea Generale dell’ONU,” ha dichiarato il funzionario, parlando in anonimato per trattare temi diplomatici delicati.

Questo raduno è particolare perché ha visto contrapporsi gli Stati Uniti e la Francia, due alleati storici, durante la settimana più importante dell’anno per la diplomazia internazionale.

“Lo scorso giugno c’era una visione diffusa secondo cui questa conferenza sarebbe fallita e che la Francia forse non sarebbe nemmeno arrivata a dichiarare il riconoscimento,” ha detto Richard Gowan, esperto dell’ONU presso l’International Crisis Group. “Ma da quando Macron ha fatto il suo annuncio, i francesi hanno saputo gestire bene l’aspetto scenografico dell’iniziativa.”

Il periodo che ha preceduto l’evento è stato caratterizzato da ripetuti scambi polemici tra i due alleati.

Durante una visita in Ecuador, Rubio ha accusato l’iniziativa francese di aver ostacolato gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra a Gaza. “Il giorno in cui i francesi hanno annunciato la loro iniziativa… Hamas si è ritirata dal tavolo dei negoziati. Hanno immediatamente alzato le loro richieste,” ha detto Rubio.

Un account ufficiale del Ministero degli Esteri francese su X ha risposto immediatamente: “No, @SecRubio, il riconoscimento dello Stato di Palestina non ha causato l’interruzione dei negoziati sugli ostaggi,” seguito da altri post che ricordavano come i colloqui su Gaza fossero già in stallo prima delle dichiarazioni di Macron.

Nel suo intervento di lunedì, Macron ha sottolineato il sostegno della Francia alla sicurezza di Israele e ha respinto le critiche secondo cui il suo gesto rappresenterebbe una ricompensa per Hamas.

“Questo riconoscimento dello Stato di Palestina è una sconfitta per Hamas, come per tutti coloro che fomentano l’antisemitismo, nutrono ossessioni antisioniste e vogliono la distruzione dello Stato di Israele,” ha detto Macron.

I funzionari francesi hanno dichiarato che una componente chiave dell’iniziativa di riconoscimento è stata ottenere un ampio sostegno per una risoluzione che condanna Hamas all’Assemblea Generale dell’ONU, approvata questo mese con l’adesione di nuovi Paesi, tra cui Turchia e Qatar.

La Francia ha anche presentato una proposta volta a stabilizzare Gaza dopo un cessate il fuoco, ha affermato un funzionario francese parlando in anonimato. La proposta prevede una soluzione a due Stati, il disarmo di Hamas e il trasferimento del controllo della sicurezza a Gaza all’Autorità Palestinese.

Ma qualsiasi piano di pace richiederà il sostegno di Israele. Domenica, Netanyahu ha dichiarato che non permetterà mai la creazione di uno Stato palestinese, e un suo ministro di estrema destra ha invocato l’annessione della Cisgiordania.

“L’unica risposta a una mossa anti-israeliana è la sovranità sui territori della patria del popolo ebraico in Giudea e Samaria, e la rimozione definitiva dell’idea folle dello Stato palestinese dall’agenda,” ha dichiarato il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich, riferendosi alla Cisgiordania con i suoi nomi biblici. “Signor Primo Ministro, questo è il momento, ed è nelle sue mani.”

L’amministrazione Trump continua a sostenere un cessate il fuoco a Gaza, ma i suoi sforzi sono stati ostacolati questo mese quando Israele ha bombardato la squadra negoziale di Hamas a Doha, facendo infuriare il Qatar e facendo slittare la tempistica di un accordo sugli ostaggi.

Questo articolo è stato pubblicato sul Washington Post a firma John Hudson. La traduzione è stata realizzata con l'intelligenza artificiale