Cosa ha detto Donald Trump all'assemblea generale dell'Onu

"Ho fermato sette guerre, le Nazioni Unite non hanno fatto nulla", ha detto il presidente americano intervenendo al Palazzo di vetro. La guerra a Gaza? "Va negoziata la pace immediatamente. Ma il riconoscimento dello Stato della Palestina sarebbe una ricompensa per Hamas". Il conflitto in Ucraina? "La Russia sta facendo brutta figura"

"Gli Stati Uniti finalmente stanno tornando all'età dell'oro". Lo ha detto Donald Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il suo discorso, durato circa un'ora, si è concentrato sull'economia degli Stati Uniti che secondo il presidente sta facendo importanti progressi. Prima di lui ha aperto i lavori dell'Assemblea generale il segretario generale Antonio Guterres (qui il programma).

Pochissime parole sono state spese dal presidente americano riguardo al conflitto in medio oriente. "Dobbiamo fermare la guerra a Gaza immediatamente. Dobbiamo negoziare immediatamente la pace", ha detto, per poi ammonire l'assemblea sul riconoscimento dello stato della Palestina, su cui molti paesi si sono già espressi positivamente. "Riconoscere uno stato palestinese significherebbe dare una ricompensa ai terroristi di Hamas per le loro atrocità".

Il presidente americano ha elencato il conflitti che grazie a lui sono stati pacificati e si è scagliato contro l'Onu, di cui ha messo in discussione l'utilità. "È un peccato che io abbia dovuto fare queste cose al posto delle Nazioni Unite", ha detto. "Qual è lo scopo delle Nazioni Unite? Le Nazioni Unite hanno un potenziale enorme. L'ho sempre detto. Ma non si avvicinano nemmeno lontanamente a sfruttarlo appieno. Per la maggior parte, almeno per ora, tutto ciò che sembrano fare è scrivere una lettera dai toni molto forti e poi non dare mai seguito a quella lettera. Sono parole vuote e le parole vuote non risolvono la guerra". Ha poi accusato le Nazioni Unite di incoraggiare l'invasione di alcuni paesi, soprattutto occidentali, attraverso l'immigrazione clandestina. "Le Nazioni Unite finanziano un attacco contro i paesi occidentali e i loro confini. L'Onu sostiene le persone che entrano illegalmente negli Stati Uniti".

Riguardo al conflitto tra Russia e Ucraina, il presidente ha ricordato che ha un "ottimo rapporto" con il suo omologo russo Vladimir Putin, ma che questo, contrariamente a quanto si aspettasse, non è bastato. "La Russia doveva vincere in tre giorni la guerra. Ora sta facendo una brutta figura", ha detto.

Si è poi rivolto ai leader europei accusandoli di essere "imbarazzanti" perché, pur essendo impegnati nell'isolare la Russia per negoziare una pace giusta per l'Ucraina, comprano da Mosca energia. I paesi europei finanziano "la guerra contro loro stessi", ha detto. “Discuterò con gli europei oggi”, ha aggiunto, facendo riferimento ad alcuni incontri bilaterali che si terranno in questi giorni a New York. E ha lanciato un avvertimento: "Nel caso in cui la Russia non sia pronta a fare un accordo per porre fine alla guerra, allora gli Stati Uniti sono pienamente preparati a imporre un giro molto forte di tariffe". Poi si è rivolto agli alleati europei, che "dovranno unirsi" agli Stati Uniti e adottare "le stesse identiche misure". "Voi siete molto più vicini a Kyiv. Noi abbiamo un oceano in mezzo. Voi siete proprio lì, e l'Europa deve fare la sua parte. Non possono continuare a fare quello che fanno, comprando petrolio e gas dalla Russia".

Trump ha anche parlato dei cambiamenti climatici e delle politiche green: "La più grande truffa", ha detto. "L'effetto primario delle politiche verdi è stato quello di ridistribuire la produzione dai paesi sviluppati ai paesi inquinanti che infrangono le regole", ha sostenuto, ricordando che gli Stati Uniti, grazie a lui, sono "usciti dal fake accordo di Parigi".