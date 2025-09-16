la diretta
Draghi con von der Leyen per parlare del rapporto Draghi
È trascorso un anno da quando l'ex presidente della Banca centrale europea Draghi ha presentato il suo rapporto sul futuro della competitività europea
La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e Mario Draghi partecipano a una conferenza per esaminare i progressi della Commissione nell'attuazione delle raccomandazioni contenute nell'importante rapporto di Draghi.
È trascorso infatti un anno da quando l'ex presidente della Banca centrale europea Draghi ha presentato il suo rapporto sul futuro della competitività europea, contenente oltre 170 raccomandazioni volte a rilanciare l'economia europea.
La diretta
le priorita del Ps
Il socialista Faure chiede di far sventolare le bandiere palestinesi in tutte le città francesi
Medio Oriente
Netanyahu evoca la guerra in Iraq. Ma per Gerusalemme Gaza City sarà molto più dura
medio oriente