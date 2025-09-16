Leggi il foglio

Foto Ap, via LaPresse

la diretta

Draghi con von der Leyen per parlare del rapporto Draghi

È trascorso un anno da quando l'ex presidente della Banca centrale europea Draghi ha presentato il suo rapporto sul futuro della competitività europea

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e Mario Draghi partecipano a una conferenza per esaminare i progressi della Commissione nell'attuazione delle raccomandazioni contenute nell'importante rapporto di Draghi. 

È trascorso infatti un anno da quando l'ex presidente della Banca centrale europea Draghi ha presentato il suo rapporto sul futuro della competitività europea, contenente oltre 170 raccomandazioni volte a rilanciare l'economia europea. 

 

La diretta

Di più su questi argomenti:
I più letti di Esteri