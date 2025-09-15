Greta, ecco chi stai aiutando in medio oriente

Gli attivisti filo-palestinesi ignorano la vera natura di Hamas. Israele dovrebbe rivelare al mondo le reali conseguenze del sostenere un regime jihadista e violento

"Saluti, Greta Thunberg, e saluti a tutti coloro che salpano con te sulla flottiglia per Gaza” scrive Ben Dror Yemini su Yedioth Ahronoth. “Siamo sicuri che molti di voi siano brave persone con nobili intenzioni. E poiché siete già in viaggio verso questa regione, vogliamo condividere alcuni fatti su Hamas, la Jihad islamica palestinese e i Fratelli Musulmani. Questo perché siamo convinti che se conosceste davvero la realtà, almeno gli onesti tra voi si unirebbero alle proteste contro l’islamo-nazismo che minaccia voi tanto quanto minaccia noi. Le trasmissioni di Hamas hanno trasmesso appelli espliciti a ‘uccidere tutti gli ebrei e i cristiani fino all’ultimo’. Ovunque i movimenti jihadisti mettano radici, il risultato è distruzione e spargimento di sangue. Israele non sta commettendo un genocidio; Israele sta cercando di impedire il genocidio che Hamas dichiara apertamente. Fathi Hammad, un alto dirigente di Hamas, ha ammesso: ‘Usiamo donne e bambini come scudi umani’. Ismail Haniyeh, leader di Hamas, disse: ‘Abbiamo bisogno del sangue di donne, bambini e anziani’.

Queste non sono citazioni errate; sono le politiche dichiarate di Hamas. E Israele si rammarica profondamente che i civili vengano danneggiati, ma vengono danneggiati a causa di Hamas, non di Israele. Nel momento in cui Hamas libererà gli ostaggi e libererà i palestinesi dal suo regime oppressivo e omicida, la guerra finirà. Siamo certi che non conoscevate questi fatti. Dopotutto, vi considerate attivisti per i diritti umani, paladini della libertà e oppositori dell’imperialismo. Ma Hamas e altri gruppi jihadisti rappresentano l’esatto opposto: l’imperialismo islamista. I leader di Hamas proclamano apertamente il loro obiettivo di ‘conquistare Roma ed entrambe le Americhe’, come parte di un sogno più ampio di portare 510 milioni di chilometri quadrati del mondo sotto il loro controllo. Per arrivarci, mirano innanzitutto a eliminare Israele – l’unica democrazia in Medio Oriente che resiste attivamente – e poi, come dicono loro stessi, a ‘innalzare la bandiera dell’Islam sul Vaticano’, distruggendo al contempo il cristianesimo e i cristiani in tutto il mondo.

E’ davvero questa la causa che volete sostenere? Ecco una modesta proposta per il governo israeliano in vista dell’arrivo della flottiglia, che trasporta decine di imbarcazioni e centinaia di cosiddetti ‘utili idioti’. Prima che la marina li intercetti – con fermezza ma cortesia – Israele dovrebbe preparare un volantino di una o due pagine che spieghi la vera natura di Hamas: la sua ideologia, i suoi obiettivi apertamente di ispirazione nazista e i suoi metodi. Questo non convincerà Greta Thunberg, né la maggior parte di coloro che sono a bordo – lo sappiamo. Ma potrebbe comunque essere un’occasione d’oro per smascherare la loro ipocrisia e metterli in imbarazzo pubblicamente. Se Israele è intelligente, invierà un’altra barca piena di giornalisti in partenza da Israele, per garantire la copertura completa dell’incontro. Tradurre il volantino in cinque o sei lingue costerebbe solo poche migliaia di shekel, ma potrebbe avere un impatto di milioni”.

Traduzione di Giulio Meotti