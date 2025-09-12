Trump dice che il presunto killer di Charlie Kirk è stato arrestato

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato in un'intervista che il governo ha in custodia l'assassino dell'attivista conservatore ucciso nello Utah. Sarebbe stato il padre a convincerlo a consegnarsi alle autorità, ha detto, aggiungendo: "Spero che venga condannato a morte''

"Penso, con un alto grado di certezza, che abbiamo in custodia il killer di Charlie Kirk. Tutti hanno fatto un ottimo lavoro". Lo ha dichiarato in un'intervista a Fox and Friends il presidente degli Stati Uniti Donald Trump riguardo all'assassinio dell'attivista conservatore.

Secondo quanto dichiarato da Trump è stato il padre del ragazzo a convincerlo a consegnarsi alle autorità. "Qualcuno vicino al sospettato lo ha denunciato. Qualcuno che gli è vicino riconosce anche una piccola inclinazione della testa, cosa che nessun altro farebbe". Il giovane conservatore Charlie ''era come un figlio'' per il presidente americano, che lo ha descritto come "un ragazzo brillante" che lo ha aiutato con TikTok e a conquistare i giovani elettori che i repubblicani spesso faticano a raggiungere. Il presidente americano ha aggiunto di aver sentito che il video della sparatoria era "orribile" e "spero che venga condannato a morte'', ha poi aggiunto.

Secondo quanto riportato dal New York Times il sospettato sarebbe Tyler Robison, 22enne arrestato ieri sera alle undici a St. George, nello Utah, vicino allo Zion National Park, quattrocento chilometri di distanza dal campus universitario dove Kirk è stato ucciso.

