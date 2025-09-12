Bolsonaro condannato a 27 anni e tre mesi di carcere per il tentato colpo di stato

“Le prove ci permettono di concludere che gli imputati intendevano violare lo stato di diritto democratico”, ha affermato il presidente della Prima camera Zanin. La difesa ricorrerà in appello e porterà anche il caso davanti agli organismi internazionali

L’ex-presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato condannato a 27 anni e tre mesi di carcere con l’accusa di avere tentato un colpo di stato nel 2023, guidando un'organizzazione criminale armata per aggrapparsi al potere dopo la sconfitta alle elezioni. Con una maggioranza di quattro giudici contro uno, la sentenza è stata erogata dalla Prima Camera del Supremo Tribunale Federale, che ha condannato anche sette suoi stretti collaboratori. Adesso bisogna decidere il tipo di pena detentiva, con possibilità di domiciliari. La difesa ricorrerà in appello e porterà anche il caso davanti agli organismi internazionali.

Con Bolsonaro sono stati condannati: Alexandre Ramagem, ex direttore dell'Agenzia di Intelligence Brasiliana (16 anni di carcere); Almir Garnier, ex comandante della Marina (24 anni di carcere); Anderson Torres, ex ministro della Giustizia ed ex segretario alla Sicurezza del Distretto Federale (24 anni di carcere); Augusto Heleno, ex ministro dell'Ufficio di Sicurezza Istituzionale (21 anni di carcere); Mauro Cid, ex consigliere presidenziale e informatore del tentato colpo di Sstato; Paulo Sérgio Nogueira, ex ministro della Difesa (19 anni di carcere); e Walter Souza Braga Netto, ex capo di Stato maggiore (26 anni di carcere).

Il tribunale ha analizzato cinque reati contestati dalla Procura generale: organizzazione criminale armata, tentata abolizione violenta dello stato di diritto democratico, colpo di stato, danneggiamento aggravato di proprietà federale e danneggiamento di beni dichiarati patrimonio storico. Il voto finale è stato espresso dal presidente della Prima camera, Cristiano Zanin, ex avvocato dell'attuale presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contro il quale Bolsonaro ha cospirato dopo la sconfitta alle elezioni del 2022, secondo le conclusioni della corte. La maggioranza è stata completata da Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia e Flávio Dino. Luiz Fux ha invece votato contro. “Le prove ci permettono di concludere che gli imputati intendevano violare lo stato di diritto democratico”, ha affermato Zanin nella sua sentenza. Nel caso di Bolsonaro, l'atto di accusa presentato dalla Procura generale include un'aggravante, in quanto lo considera il “capo” dell'”organizzazione criminale” che ha tentato di impedire l'insediamento di Lula, dopo la sua vittoria alle elezioni del 2022. Secondo l'atto di accusa presentato dalla Procura generale e accolto da quattro dei cinque giudici, la cospirazione sarebbe iniziata nel giugno 2021, poco più di un anno prima delle elezioni e quando Lula stava iniziando a guadagnare terreno nei sondaggi.

Secondo l’atto di accusa, il complotto si sarebbe sviluppato in diverse fasi ed è iniziato con una dura campagna per screditare le istituzioni e il sistema elettorale del paese, guidata dallo stesso Bolsonaro. La cospirazione sarebbe passata dalle parole ai fatti dopo la vittoria di Lula alle elezioni dell'ottobre 2022, con intense proteste, attacchi sventati dalla polizia e accampamenti ai cancelli della caserma dove migliaia di bolsonaristi chiedevano all'esercito di impedire l'insediamento di Lula. Il leader progressista ha finalmente assunto il potere il primo gennaio 2023 e, una settimana dopo, migliaia di attivisti di estrema destra sono usciti da uno di quegli accampamenti a Brasilia per assaltare violentemente la sede presidenziale, il Parlamento e il Supremo tribunale federale. Secondo la Procura, questa azione è stata il culmine di un tentativo di colpo di stato che sarebbe stato “guidato” e diretto personalmente da Bolsonaro, con l’obiettivo di “perpetuare il suo potere” e instaurare “una dittatura” in Brasile.

Il team di difesa di Jair Bolsonaro ha definito la pena sproporzionata e ha denunciato la mancanza di garanzie nel processo. Secondo una dichiarazione rilasciata da Celso Vilardi e Paulo da Cunha Bueno, avvocati difensori di Bolsonaro, la sentenza emessa dalla Prima Camera della Corte Suprema Federale è inaccettabile. “Gli avvocati difensori dell'ex presidente Jair Bolsonaro accettano rispettosamente la decisione della Prima Camera della Corte Suprema Federale. Tuttavia, non possono fare a meno di esprimere il loro profondo disaccordo e la loro indignazione per i termini della decisione della maggioranza”, hanno dichiarato. A difesa del loro assistito, Vilardi e da Cunha Bueno hanno sostenuto che “Jair Bolsonaro non ha attaccato la democrazia e non ha mai partecipato ad alcun piano o al tentativo di colpo di Stato dell'8 gennaio 2023”. Hanno sostenuto che il processo giudiziario non ha permesso loro di studiare e confutare le prove in dettaglio. “Esprimiamo la nostra insoddisfazione per la mancanza di tempo per analizzare le prove contro il nostro cliente, che ha limitato la nostra azione”, hanno dichiarato nel documento.

La condanna si concentra sull'accusa secondo cui Bolsonaro avrebbe guidato un accordo tra funzionari e civili per orchestrare il rovesciamento delle istituzioni, motivato dalla sua sconfitta alle elezioni presidenziali. La sentenza riconosce la gravità degli eventi, classificati come attentato allo stato costituzionale, e stabilisce che l'ex presidente ha tentato di eludere la decisione elettorale e di rimanere al potere in violazione della Costituzione brasiliana.

Bolsonaro, 70 anni, può chiedere che la sua pena venga scontata agli arresti domiciliari per motivi di salute, e la difesa farà innanzitutto questo passo. In effetti è già agli arresti domiciliari dal 4 agosto, sotto il controllo di una cavigliera elettronica e con restrizioni nei suoi movimenti e nei contatti con altri sospettati, per la presunta violazione delle misure cautelari, nell'ambito di un altro procedimento giudiziario separato. Questo scenario potrebbe essere esteso a seconda della risoluzione definitiva dei ricorsi presentati dalla difesa. La tesi della difesa si basa sull'innocenza di Bolsonaro, sulla presunta mancanza di un giusto processo e sull'eccessiva durata della pena. La possibilità di ricorrere in tribunali stranieri rappresenta una strada non esplorata nei recenti casi di ex presidenti brasiliani. “Ovviamente, la salute del presidente Bolsonaro è molto delicata”, ha detto ai giornalisti Paulo da Cunha Bueno entrando in tribunale. “Non posso anticipare cosa accadrà perché non conosciamo l'esito del processo, ma la questione potrebbe essere discussa a un certo punto, sì.” Domenica prossima Bolsonaro si sottoporrà a un piccolo intervento chirurgico per la rimozione di lesioni cutanee, autorizzato dallo stesso Moraes. Sarà trasferito sotto stretta sorveglianza dalla sua residenza a Brasilia a un ospedale privato, accompagnato dalla moglie Michelle e dal figlio Carlos.

“Pensavo fosse un buon presidente del Brasile e trovo molto sorprendente che ciò sia potuto accadere. È molto simile a quello che hanno cercato di fare con me, ma non ci sono riusciti”, ha detto Trump ai giornalisti quando gli è stato chiesto sulla sentenza. “Era un brav'uomo”. Marco Rubio ha definito la condanna di Bolsonaro una “caccia alle streghe” e ha avvertito che gli Stati Uniti “risponderanno di conseguenza”. La reazione di Washington al procedimento legale ha già incluso l'imposizione, settimane fa, di una tariffa del 50 per cento sulla maggior parte dei prodotti brasiliani esportati negli Stati Uniti. In una dichiarazione rilasciata sulla piattaforma social X, il ministero degli Affari Esteri brasiliano ha risposto: “minacce come quella lanciata oggi dal segretario di stato americano Marco Rubio non intimidiranno la nostra democrazia”.