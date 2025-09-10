Il Giappone alla ricerca di un leader politico

Con le dimissioni di Ishiba si riapre la corsa a chi guiderà il governo. Due volti contrapposti

Dopo le dimissioni del primo ministro giapponese Shigeru Ishiba, meno di un anno dopo aver ottenuto la carica, il Partito liberal democratico, che governa quasi ininterrottamente il Giappone sin dalla sua fondazione nel 1955, dovrà scegliere per la terza volta in cinque anni il suo nuovo leader, che diventerà automaticamente anche il nuovo primo ministro giapponese.

Le primarie si terranno il prossimo 4 ottobre e avverranno considerando pari i voti della base del partito e dei parlamentari in carica, almeno nel primo turno di selezione, ed è la prima volta che i burocrati danno così tanto vantaggio ai volti e ai candidati più popolari tra i giapponesi, in uno sforzo di trasparenza in più rispetto alle lotte interne e a porte chiuse degli ultimi anni.

Tra i possibili candidati c’è la grande promessa della politica nipponica, Shinjiro Koizumi, considerato sempre troppo giovane per la leadership (ora ha 44 anni): figlio del popolarissimo ex primo ministro Junichiro, la sua popolarità è cresciuta molto quando Ishiba lo ha nominato ministro dell’Agricoltura. Dall’altra parte c’è la leader dell’opposizione interna al partito, Sanae Takaichi, di 64 anni e molto vicina all’ex primo ministro Shinzo Abe assassinato l’8 luglio del 2022. Takaichi ci prova da tempo ad arrivare alla leadership, l’anno scorso ha perso di poco le primarie contro Ishiba, ed è nota per le sue posizioni di estrema destra soprattutto sui temi sociali. Se fosse eletta sarebbe la prima capa donna di un governo giapponese. Secondo alcuni media, vista l’ascesa dell’estrema destra giapponese con il partito Sanseito cresciuto in Parlamento, le posizioni nazionalista di Takaichi e le sue opinioni aggressive sulla Cina “potrebbero non essere più considerate così problematiche”, soprattutto dal pubblico.