E' stato ucciso Charlie Kirk, giovane e popolare attivista della destra americana

Il fondatore di Turning Point Usa è stato colpito al collo da uno sparo mentre parlava a un evento universitario alla Utah Valley University. Donald Trump ha dato la notizia della sua morte

Charlie Kirk, il fondatore di Turning Point Usa, la principale organizzazione di attivisti giovanili di destra degli Stati Uniti, è stato colpito al collo mentre parlava a un evento universitario presso la Utah Valley University. Stava parlando sotto una tenda su cui era stampato lo slogan “The American Comeback” del suo tour.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dato così la notizia della morte di Kirk: “Il grande, e persino leggendario, Charlie Kirk, è morto”, ha scritto su Truth Social: “Era amato e ammirato da TUTTI, soprattutto da me, e ora non è più con noi.”

I video dei cellulari pubblicati online mostrano persone che scappano dal comizio dopo il rumore di uno sparo. In un video si vede la testa di Kirk che si muove all'indietro con un grande fiotto di sul collo. Una portavoce dell'università, Ellen Treanor, ha dichiarato che Kirk è stato colpito circa 20 minuti dopo aver iniziato a parlare nel campus.

L'attentatore ha sparato dal Losee Center, un edificio a circa 200 metri di distanza, ed è stato preso in custodia. Non si tratta di uno studente.

Questo mese, Kirk, che aveva 31 anni, ha dato il via all'American Comeback Tour, in cui avrebbe dovuto visitare i campus di tutto il paese, tra cui Colorado State, l'Università del Minnesota e Montana State, per parlare di politica conservatrice. A giugno, Turning Point USA ha organizzato il più grande raduno di giovani donne conservatrici del paese, dove i relatori, tra cui Kirk e sua moglie Erika, hanno esortato le tremila giovani donne presenti a pensare più a sposarsi che a fare carriera.

Democratici e repubblicani hanno subito denunciato la sparatoria sui social. “Dobbiamo tutti pregare per Charlie Kirk, che è stato colpito”, ha scritto il presidente Trump su Truth Social. “Un bravo ragazzo da cima a fondo. DIO LO BENEDICA!” . In un post, il governatore democratico della California, Gavin Newsom, ha definito la violenza “disgustosa, vile e riprovevole”

Kirk, 31 anni, è emerso negli ultimi anni come una delle giovani figure di destra più influenti del paese e si è affermato come uno stretto alleato del presidente. Kirk ha co-fondato Turning Point USA nel 2012 e da allora è diventato un appuntamento fisso nei campus universitari, dove ospita manifestazioni come quella nello Utah, con un grande pubblico.

Turning Point Usa, fondata da Charlie Kirk quando aveva 18 anni, è una vasta organizzazione politica di destra con oltre 850 sezioni universitarie. Il gruppo invia relatori conservatori nei campus universitari e organizza conferenze che riuniscono migliaia di giovani per discussioni su economia, razza e immigrazione.

Turning Point ha rivendicato un ruolo significativo nel convincere i giovani a votare per il presidente Trump, che ha fatto breccia soprattutto tra i maschi della Gen Z nelle elezioni del 2024. Il figlio di Trump, Donald Trump Jr., si è riferito a Kirk come a “una delle vere rock star di questo movimento.”

Turning Point USA ospita anche numerosi podcast, tra cui “The Charlie Kirk Show”, che parla delle politiche conservatrici, e “Culture Apothecary”, guidato da Alex Clark, più culturale. A dicembre il gruppo organizzerà l'AmericaFest, a cui parteciperanno molti volti del trumpismo.