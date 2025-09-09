Ecco il momento dell'esplosione sulla Flotilla

Le telecamere della nave hanno ripreso le immagini di quanto avvenuto. Per i membri dell'equipaggio "è stato un drone", ma secondo le autorità tunisine si è trattato di un "incendio nei giubbotti di salvataggio". Tra gli attivisti c'era anche Greta Thunberg

Durante la notte, nelle acque tunisine c'è stata un'esplosione a bordo della Family boat, una delle principali barche della delegazione spagnola della Global Sumud Flotilla, dove viaggiavano i membri del comitato direttivo, tra cui anche l'attivista svedese Greta Thunberg. L'organizzazione umanitaria ha pubblicato i filmati delle telecamere di sicurezza della nave che mostrano il momento in cui si sente un botto e poi le urla di chi stava a bordo. Gli organizzatori della spedizione diretta a Gaza hanno dichiarato che tutti i passeggeri e l'equipaggio sono al sicuro. Secondo i presenti la nave "è stata colpita da quello che si sospetta essere un drone".

Ma la portavoce della Guardia nazionale tunisina Houcem Eddine Jebabli ha detto all'Afp che “secondo i primi accertamenti, si è verificato un incendio nei giubbotti di salvataggio” e ha sottolineato che “non è stato rilevato nessun drone”. La versione sulle cause dell'incendio resta divergente tra attivisti e autorità tunisine, che hanno aperto un'inchiesta. Gli attivisti intanto hanno diffuso un comunicato sui social in cui hanno ribadito che gli "atti di intimidazione non fermeranno la missione" e che l'iniziativa "prosegue con determinazione".

L'iniziativa umanitaria internazionale è partita da Barcellona con l'obiettivo di rompere il blocco israeliano della Striscia di Gaza per consegnare alla popolazione della Striscia 250 tonnellate di cibo e aiuti. La Family Boat era arrivata domenica sera nel porto tunisino di Sidi Bou Said pronta per salpare per Gaza, ma i danni che ha ricevuto la nave sono importanti e necessitano di lavori di riparazione in attesa del nulla osta delle autorità di Tunisi.