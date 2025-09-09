Editoriali
Gli schiaffi di Trump a Seul e Tokyo
Con le dimissioni del premier giapponese e l’umiliazione diplomatica della Corea del Sud, gli alleati asiatici degli Stati Uniti si scoprono fragili. Le mosse unilaterali del presidente americano incrinano le relazioni storiche e spianano la strada a una Cina sempre più forte
I due alleati più strategici di Washington e del resto delle democrazie occidentali in Asia continuano ad affrontare una crisi dietro l’altra, e almeno in uno dei due casi la causa è riconducibile direttamente all’Amministrazione Trump. In Giappone, il primo ministro Shigeru Ishiba ha resistito a lungo nel suo ruolo di capo del governo – quasi un anno dalla sua nomina – ma dopo le due sconfitte elettorali del Partito liberal democratico ha ceduto, nonostante il suo indice di gradimento fra gli elettori fosse in risalita. Prima di annunciare le dimissioni, però, Ishiba è stato costretto a negoziare con Trump l’accordo sui dazi: il lavoro sporco che nessun leader di partito voleva assumersi. E così Ishiba, che non ha ricevuto nemmeno la gentilezza di essere chiamato per nome dal presidente americano, ma sempre “Mr. Japan”, ha portato a casa un accordo che, tra le altre cose, riduce i dazi all’export in America delle auto nipponiche fino al 15 per cento. E così la crisi della leadership giapponese ricomincia da capo, mentre il sentimento anti stranieri e il populismo di destra continua a crescere. L’effetto Trump sulla Corea del sud è stato più devastante.
Il presidente sudcoreano Lee Jae-myung era alla Casa Bianca solo due settimane fa, aveva ottenuto un accordo, c’erano stati annunci di investimenti giganteschi da parte sudcoreana in America. Poi, il 4 settembre, oltre 300 sudcoreani sono stati arrestati durante blitz dei poliziotti dell’immigrazione americana in uno stabilimento di batterie in costruzione in Georgia, joint venture fra Hyundai Motor e Lg. Il raid è stato ordinato come messaggio politico: gli investimenti stranieri in America devono prevedere manodopera americana. Il problema è che per alcuni settori la manodopera specializzata in America ancora semplicemente non esiste. In queste ore Seul sta cercando di rimpatriare i coreani, e di fare i conti con un alleato che cambia di continuo le condizioni degli accordi. Dopo l’India, l’America di Trump rischia di perdere anche le due più grandi potenze dell’Asia orientale.
Francia, prognosi riservata