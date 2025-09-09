AAA Cercasi premier francese ben disposto al sacrificio

A Parigi il presidente Emmanuel Macron va di fretta. Circola insistente il nome del ministro Sébastien Lecornu, ma ci sono anche due opzioni a sinistra

Parigi. Emmanuel Macron vuole agire in fretta. Lunedì sera, pochi minuti dopo la sfiducia a François Bayrou, il quarto primo ministro a lasciare Matignon in meno di due anni, l’Eliseo aveva già sfornato un comunicato in cui diceva che il presidente della Repubblica nominerà un nuovo capo di governo “nei prossimi giorni”: spazzando via l’ipotesi di uno scioglimento dell’Assemblea nazionale con conseguente ritorno alle urne, lo scenario auspicato dalla madrina del sovranismo francese, Marine Le Pen, alla luce degli ultimi sondaggi che danno il suo Rassemblement national al 33 per cento in caso di nuove elezioni (il blocco centrale che sostiene Macron galleggia invece attorno al 15). Diversi eventi spingono il presidente francese a nominare rapidamente un primo ministro. Anzitutto la data limite per presentare il progetto di bilancio 2026 all’Assemblea nazionale. Il futuro governo avrà tempo fino al 15 ottobre per farlo, tenendo conto della durata dei dibattiti che devono durare al massimo settanta giorni, secondo quanto stabilito dall’articolo 47 della Costituzione. Presentando un testo a metà ottobre, la scadenza del 31 dicembre per l’approvazione del bilancio sarebbe dunque rispettata. Un altro impegno nel calendario ha convinto Macron ad accelerare i passaggi per arrivare al nome del prossimo premier: il 22 settembre, giorno in cui interverrà all’Assemblea generale dell’Onu a New York sul riconoscimento della Palestina. Se a quella data giungerà senza governo, Macron, inevitabilmente, apparirà agli occhi del mondo come un leader debole e il suo discorso potrebbe essere disturbato dalle speculazioni su Matignon.



Ma c’è soprattutto la piazza. Quella di “Bloquons tout”, movimento di protesta nato su Telegram su iniziativa di un imprenditore del nord della Francia che si definisce antisistema e nostalgico dei gilet gialli, Julien Marissiaux, che scenderà oggi nelle piazze per “bloccare tutto” contro le misure d’austerità: attraverso scioperi, marce, boicottaggi e altri gesti di ribellione simbolici. La protesta, inizialmente apartitica, è cavalcata dalla sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon, leader della France insoumise, e con minore entusiasmo dagli altri partiti del Nuovo fronte popolare, Partito socialista, Verdi e Partito comunista, che temono derive violente come all’epoca dei gilet gialli. L’altra data cerchiata in rosso è quella del 18 settembre. Per quel giorno, i principali sindacati hanno indetto uno sciopero generale contro la manovra finanziaria lacrime e sangue che attende la Francia, con manifestazioni che paralizzeranno tutto il paese. L’idea del capo dello stato è quella di inviare un primo ministro a trattare con le organizzazioni sindacali per evitare di trovarsi in prima linea di fronte alla loro rabbia. Ma chi sono i principali candidati alla successione di François Bayrou? Il nome che circola con insistenza negli appunti dei notisti politici parigini e nelle dichiarazioni in forma anonima dei macroniani è quello di Sébastien Lecornu, attuale ministro delle Forze armate. Nato nel gollismo all’epoca dell’Ump, con Charles de Gaulle e Philippe Séguin come modelli politici, Lecornu, 39 anni, ha preso la tessera della République en marche (oggi Renaissance) nel 2017, quando è diventato segretario di stato presso il ministero dell’Ecologia, all’epoca guidato dall’ambientalista mediatico Nicolas Hulot. Da allora, discretamente, ha scalato le gerarchie, fino a diventare un fedelissimo di Macron.

“E’ un’emanazione del presidente. Sono allineati su tutto. In più, è l’unico sopravvissuto dei due quinquenni. Non è certo un caso”, dice al Foglio un frequentatore dell’Eliseo che preferisce mantenere l’anonimato. Lecornu è l’uomo della conciliazione, dell’equilibrio, che smussa gli angoli lì dove altri suoi colleghi cercano di inasprire le tensioni: insomma l’identikit perfetto, sulla carta, per guidare un governo di larghe intese capace di trovare la quadra sulla prossima finanziaria e resistere senza nuovi terremoti politici fino a maggio 2027. Nel pomeriggio le sue quotazioni erano in forte ascesa, dopo una frase che il presidente gollista della regione Hauts-de-France, Xavier Bertrand, avrebbe pronunciato durante una riunione con gli altri capataz del suo partito, i Républicains. “Sébastien Lecornu sta formando il proprio governo. Il presidente ha già fatto la sua scelta e ha detto che non vuole un ‘presidenziabile’ a Matignon”, avrebbe affermato Bertrand, ossia non vuole una personalità ingombrante e che abbia ambizioni per l’Eliseo nel 2027. Secondo una fonte vicina alla presidenza francese sentita da Politico, Macron sarebbe pronto a aiutare Lecornu nella creazione di un governo allargato a sinistra, accettando di “fare alcune concessioni ai socialisti”. La scelta di un uomo di fiducia come Lecornu a Matignon avrebbe anche il vantaggio di non stravolgere gli equilibri del governo, soprattutto con il ministro più loquace e irrequieto, il titolare dell’Interno e presidente dei gollisti Bruno Retailleau, con cui l’attuale ministro della Difesa ha un buon rapporto. Stando alle informazioni del Parisien, Lecornu avrebbe passato il fine settimana a fare alcune chiamate a sinistra per testare l’appeal del suo nome. Ma la fiducia con i socialisti e gli ecologisti, che invocano un esponente della loro famiglia politica per Matignon, è tutta da costruire.

Nel pomeriggio, Lecornu era atteso a Londra per due giorni di incontri con i suoi omologhi del “gruppo E5” (Germania, Polonia, Italia, Francia e Regno Unito) sull’Ucraina, ma la trasferta è stata annullata. Un ulteriore segnale che possa essere lui il prescelto, dopo essere stato segretario di stato presso il ministero dell’Ecologia (2017-2018), ministro per le Collettività territoriali (2018-2020), ministro dei Territori d’oltremare (2020-2022) e ministro della Difesa. Il secondo nome nella short-list dei papabili è quello dell’attuale ministro dell’Economia, Éric Lombard: un supertecnico e banchiere che è stato direttore della Cassa depositi e prestiti francese fino alla nomina a Bercy e ha il “vantaggio” di venire dal Partito socialista. Lombard, che è anche amico dell’ex presidente socialista François Hollande, potrebbe fungere da collegamento tra il blocco centrale e la sinistra: si oppone al ripristino della patrimoniale e alla sospensione della riforma delle pensioni che ha alzato l’età pensionabile a 64 anni, ma rimane aperto all’idea di una tassazione dei più ricchi, condizione imprescindibile per avere l’appoggio di socialisti ed ecologisti. Il terzo nome, a sorpresa, potrebbe essere quello di Yaël Braun-Pivet, attuale presidente dell’Assemblea nazionale. Rappresentante dell’ala sinistra della macronia, con un passato nel Partito socialista, si è detta “pronta” a spostarsi dal Palais Bourbon a Matignon per attuare un “patto di coalizione” che includa socialisti e ecologisti nell’interesse generale del paese.