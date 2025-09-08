La fine del governo Bayrou in Francia

Oggi il voto di fiducia. Il paese si prepara a un nuovo periodo di crisi e incertezza politica. Macron dovrà cercare un nuovo primo ministro e fronteggiare le pressioni per lo scioglimento dell'Assemblea nazionale

La Francia quasi certamente entrerà in un nuovo periodo di crisi e incertezza politica oggi a causa della caduta del governo di François Bayrou, a meno di nove mesi dalla sua entrata in funzione. Il primo ministro ha deciso di chiedere un voto di fiducia sulla legge di bilancio da 44 miliardi di euro, necessaria a riportare il deficit e il debito sotto controllo. La scommessa si è dimostrata troppo azzardata. Né l'estrema destra del Rassemblement National, né il Partito socialista hanno voluto soccorrere Bayrou e Emmanuel Macron.

Il presidente francese ora dovrà cercare un nuovo primo ministro e si troverà sotto intensa pressione per sciogliere nuovamente l'Assemblea nazionale, dopo la disastrosa dissoluzione del giugno del 2024. "Ho fatto quello che sono sicuro che andava fatto", ha detto ieri Bayrou, denunciando la guerra civile tra i partiti. "Delle formazioni politiche che non solo non sono d'accordo su niente, ma peggio sono in guerra civile aperta le une con le altre, si mettono insieme per abbattere il governo", ha detto Bayrou.

Qui abbiamo raccontato cosa è successo in Francia nelle ultime settimane e perché c'entrano i conti pubblici fuori controllo.

