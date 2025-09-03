Lagna Onu ed errori irricevibili di Israele

I droni israeliani lanciano quattro granate vicino alle postazioni in cui stavano lavorando alcuni Caschi Blu e l'Idf parla di "malfunzionamenti". È uno dei più gravi attacchi dal cessate il fuoco di novembre. Il fallimento di Unifil

Stamattina la forza di interposizione Onu in Libano ha detto di aver subìto un attacco da parte di droni israeliani che ieri avevano sganciato quattro granate vicino alle postazioni in cui stavano lavorando alcuni Caschi Blu impegnati a rimuovere dei blocchi stradali che impedivano l’accesso a un avamposto delle Nazioni Unite, nella zona a sud-est del villaggio di Marwahin. Non ci sono feriti, ma Unifil ha definito l’attacco “uno dei più gravi” dal cessate il fuoco raggiunto a novembre fra Israele e Hezbollah. Il Libano è in un periodo di transizione e cambiamento, il governo di Beirut ha preso impegni per disarmare il gruppo di miliziani sciiti finanziato dalla Repubblica islamica dell’Iran, che oltre a far guerra a Israele ha devastato il Libano. Beirut è pronta per far assumere all’esercito regolare la responsabilità di controllare il confine meridionale al di sotto del fiume Leonte.

In questi cambiamenti, Unifil non è previsto, anzi il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha votato la scorsa settimana la fine della missione entro la fine del 2026, ratificando così la sua inefficacia. Israele non ha mai avuto simpatia per Unifil, che avrebbe dovuto monitorare sul rispetto della risoluzione 1701 dell’Onu e quindi sul ritiro di Hezbollah. Non è successo, Hezbollah ha addestrato truppe e costruito tunnel vicino al confine con Israele. Unifil ha alzato la voce contro Israele e raramente contro Hezbollah, nonostante le violazioni. Il ministro italiano della Difesa Crosetto ha detto oggi al Foglio che le quattro granate di Israele non sono state un errore, ma “una scelta precisa”. L’esercito israeliano invece ha parlato di un “malfunzionamento tecnico”. La fiducia nei confronti di Tsahal è internazionalmente ridotta a zero, spesso Israele tende a classificare incidenti, più o meno gravi, come errori. Unifil o meno, i “malfunzionamenti” non sono ammessi.