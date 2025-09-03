Le immagini della parata militare in Cina. Trump: "Cospirate contro di noi"
"Il grande rinnovamento della Cina è inarrestabile", ha detto Xi Jinping, "le forze armate daranno il sostegno strategico al grande rinnovamento della nazione cinese e forniranno grandi contributi alla pace e allo sviluppo mondiali"
La grande parata militare per celebrare l’80esimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale è iniziata a piazza Tiananmen, a Pechino, con un camminata di gruppo. Al centro Xi Jinping, vestito à la Mao, alla sua destra il presidente russo Vladimir Putin, alla sua sinistra il dittatore nordcoreano Kim Jong-Un, tutti diretti verso la tribuna d'onore per assistere all’esibizione della potenza militare cinese. Una sfilata alla quale mancava il primo ministro indiano Narendra Modi. Un modo per dimostrare la compattezza del fronte orientale.
"Pace o guerra? Dialogo o scontro? Cooperazione che premia tutte le parti o rivalità a somma zero? Oggi l’umanità è di nuovo di fronte a scelte cruciali", ha detto Xi Jinping all'inizio del suo discorso. Domande retoriche, una sola conclusione: "Il grande rinnovamento della Cina è inarrestabile" e sta al resto del mondo l’obbligo di adeguarsi per "vivere in armonia ed evitare che le tragedie della storia si ripetano". Aggiungendo che "le forze armate daranno il sostegno strategico al grande rinnovamento della nazione cinese e forniranno grandi contributi alla pace e allo sviluppo mondiali".
Il presidente americano Donald Trump è intervenuto sul suo social Truth durante la parata della Vittoria scrivendo: "La grande domanda a cui rispondere è se il presidente cinese Xi menzionerà o meno l'enorme quantità di sostegno e "sangue" che gli Stati Uniti d'America hanno dato alla Cina per aiutarla a garantire la sua LIBERTÀ da un invasore straniero ostile. Molti americani sono morti nella ricerca della Vittoria e della Gloria da parte della Cina. Spero che siano giustamente onorati e ricordati per il loro coraggio e sacrificio! Che il presidente Xi e il meraviglioso popolo cinese possano vivere una grande e duratura giornata di festa. I miei più sentiti saluti a Vladimir Putin e Kim Jong-un, mentre cospirate contro gli Stati Uniti d'America".
