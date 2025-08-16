Le immagini del vertice tra Trump e Putin in Alaska
Si è concluso con un nulla di fatto, almeno per le sorti della guerra in Ucraina, l'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump
Abbiamo raccolto alcune delle migliori foto (tutte Ap) sullo storico incontro. Qui invece potete leggere l'analisi di Micol Flammini.
