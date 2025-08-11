Giornalista o terrorista? Il caso di Anas al Sharif

La morte del reporter di Al Jazeera a Gaza dimostra quanto è esteso l’universo di Hamas

Anas al Sharif era un giornalista di Gaza, lavorava per Al Jazeera ed è stato ucciso durante un bombardamento israeliano assieme a dei colleghi. La morte di Sharif ha portato diverse organizzazioni internazionali a condannare ancora una volta le azioni di Tsahal e anche diverse associazioni legate alla stampa hanno protestato. Al Sharif era da tempo sulla lista dei ricercati di Israele, Al Jazeera aveva lanciato l’allarme e alla fine il giornalista è morto in un bombardamento che aveva proprio lui come obiettivo. Israele ha fornito prove per dimostrare che Sharif non era soltanto un giornalista ma, secondo foto, messaggi e testimonianze, era un operativo di Hamas, stipendiato dal gruppo. Ci sono immagini di Sharif abbracciato a Yahya Sinwar, ci sono i suoi messaggi di festeggiamento per l’attacco del 7 ottobre, il giorno del pogrom di Hamas contro i kibbutz nel sud di Israele in cui i terroristi portarono dietro anche alcuni giornalisti per documentare il massacro, l’esercito israeliano ha fornito i dettagli dei pagamenti ricevuti dal gruppo terrorista. La morte di Sharif pone un problema su quanto in profondità Hamas sia penetrato dentro alla società di Gaza.

IDF publishes new photo of Al Jazeera “Journalist” Anas Al-Sharif



Wow. pic.twitter.com/hFRAwLnrp3 — Open Source Intel (@Osint613) August 11, 2025

È vero, il giornalista lavorava per Al Jazeera, ma allo stesso tempo collaborava con Hamas. Il suo ruolo nella guerra non può essere ridotto a quello di reporter. È un problema profondo che riguarda tutte le categorie, Hamas è penetrata dentro alla società di Gaza, è entrata sottopelle: di un maestro che indottrina i bambini con la propaganda del gruppo, si può forse dire che sia stato ucciso in quanto maestro? Ci troviamo di fronte a una delle guerre più complesse da raccontare, in cui la propaganda rende più difficile che in altri contesti il lavoro dei giornalisti: Israele ha le sue colpe, non lasciando che i giornalisti entrino nella Striscia non agevola la conoscenza o il racconto della guerra ed è finito nella sua stessa trappola e Hamas se ne è approfittato. Il caso della morte di Sharif lo dimostra: è morto da giornalista o da terrorista?