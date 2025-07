Le proteste dei giovani conservatori sul caso Epstein: siamo i “ragazzi perduti del Maga”

Non tutti i giovani presenti al raduno di Turning Point erano entusiasti del presidente americano. I leader del movimento Make America Great Again hanno invitato la Casa Bianca a prestare attenzione alla rabbia suscitata dalle indagini su Jeffrey Epstein (e non solo)

Tampa. Al raduno di alcuni dei più devoti sostenitori del presidente Donald Trump – giovani conservatori che trascorrono un fine settimana estivo a studiare come promuovere il movimento Maga - una nube incombeva sul centro congressi. I partecipanti allo Student Action Summit di Turning Point Usa sono esplosi in fischi per la gestione da parte dell'Amministrazione Trump dei file relativi a Jeffrey Epstein, il defunto predatore di bambini. I principali leader del Maga hanno criticato la Casa Bianca dal palco e sui loro account di social media per tutto il fine settimana, attaccando non solo il procuratore generale di Trump, Pam Bondi, per aver rifiutato di rilasciare ulteriori informazioni sull'indagine e sui potenziali associati di Epstein, ma anche sollevando domande sul perché il presidente sembra non essere al passo con la sua base.

Le preoccupazioni sollevate alla conferenza hanno fatto seguito a giorni di fomento conservatore che ha continuato a crescere durante il fine settimana, alimentando l'ansia tra gli alleati di Trump che le teorie cospirative su Epstein, ampiamente promosse da Trump e dai funzionari dell'Amministrazione prima del loro insediamento, continuino a perseguitarli. Persino la rete via cavo preferita da Trump, Fox News, ha lanciato un allarme domenica mattina, con il conduttore di “Fox & Friends” Charles Hurt che ha affermato che la Casa Bianca deve fornire maggiori risposte. “Ci devono essere delle spiegazioni”, ha detto Hurt, “e penso che questo sia il motivo per cui ci sono ancora molte persone... con molte domande molto valide”.

Il conduttore Kevin Corke e la co-conduttrice Rachel Campos-Duffy, moglie del segretario ai trasporti di Trump, Sean P. Duffy, hanno concordato sul fatto che i suoi sostenitori avessero bisogno di una risposta più sostanziale. Trump non si è lasciato scoraggiare, raddoppiando il sostegno a Bondi e lanciando un raro rimprovero alla sua base, invitandola a smettere di fare domande su una teoria cospirativa che molti nel Maga considerano centrale per smascherare il “Deep state” e portare trasparenza a Washington. La sua sfida ha solo acceso ulteriormente la rabbia di alcuni dei sostenitori più fedeli di Trump, sollevando dubbi sul fatto che la frattura possa danneggiare in modo duraturo la coalizione di Trump. “Cosa sta succedendo ai miei ‘ragazzi’ e, in alcuni casi, alle mie ‘ragazze’?”, ha scritto sabato sera Trump su Truth Social, respingendo le richieste dei suoi sostenitori di estromettere Bondi scrivendo che stava facendo un “LAVORO FANTASTICO!” e che voleva che la sua Amministrazione si concentrasse su altre questioni. “Abbiamo un'amministrazione perfetta, la più chiacchierata del mondo, e gli egoisti stanno cercando di danneggiarla per un tizio che non muore mai, Jeffrey Epstein”, ha scritto Trump.

Il pubblico della Gen Z presente questo fine settimana al Tampa Convention Center, che indossava un mix di magliette e pantaloncini, giacche sportive e cravatte, rappresentava un gruppo demografico che si è nettamente schierato a favore di Trump a novembre e ha contribuito a riportarlo in carica. La folla era entusiasta del ritorno di Trump alla Casa Bianca. Ma le loro reazioni, a volte, hanno mostrato che non erano tutti entusiasti di tutto ciò che Trump sta facendo lì. Alcune voci conservatrici di spicco presenti al raduno hanno temuto che la dinamicità potesse costare al movimento di Trump le elezioni del prossimo anno e oltre, mentre cercavano di lanciare un allarme a 900 miglia di distanza a Washington. L'“eccitazione che ho visto tra gli elettori più giovani potrebbe essere disinnescata”, ha dichiarato Charlie Kirk, 31enne fondatore di Turning Point Usa, in un'intervista al Washington Post, paragonandola all'“aria che esce da un palloncino”. "Se penso che questa sia la fine del Maga? No, non l'ho mai detto", ha continuato Kirk. Penso che il 10-15 per cento in più di fratelli [meno inclini al voto] che fanno trading di criptovalute e si svegliano ogni giorno alle 14:00... penso che si diranno: “Fanculo?”. Sì, è un rischio enorme". È un rischio enorme".

In tutte le fasce d'età, alcuni dei sostenitori più convinti di Trump sono anche a disagio per la decisione della Casa Bianca di continuare a inviare armi americane in Ucraina e delusi dalla prospettiva che i raid sull'immigrazione possano risparmiare alcuni settori dell'economia. All'incontro di Turning Point, i partecipanti erano particolarmente infastiditi dalla situazione di Epstein. Folle di giovani conservatori devoti hanno fatto la fila per fare donazioni per ricevere cappelli “47” e hanno applaudito mentre sullo schermo scorrevano foto della foto segnaletica di Trump, di lui che alzava il pugno dopo essere sopravvissuto a un attentato, di lui che salutava dalla finestra di un McDonald's drive-through. Hanno ballato la danza di Trump al suono di “YMCA” e hanno tributato frequenti standing ovation quando gli oratori hanno sostenuto aspetti del programma del presidente, come la sicurezza del confine e l'opposizione all'ideologia “woke”.

Ma altri momenti hanno rivelato che i problemi “ribollivano sotto la superficie” del movimento, come ha spiegato la conduttrice di Fox News Laura Ingraham. “Quanti di voi sono soddisfatti dei risultati dell'indagine su Epstein?”. ha chiesto la Ingraham tra i fischi dei presenti. La stessa domanda è stata posta su Trump che “continua a inviare armi in Ucraina” e che offre “deroghe” alla deportazione per i lavoratori migranti nei settori dell'agricoltura e dell'ospitalità. Ogni volta si sono levati altri fischi. I funzionari della Casa Bianca e Trump hanno sostenuto che una minoranza vocale ma esigua dei suoi sostenitori si è arrabbiata per Epstein, anche se la protesta sui social media e altrove è stata difficile da ignorare per i suoi consiglieri. Kirk ha avvertito che i nuovi giovani sostenitori di Trump sono particolarmente irritati da ciò che vedono come una mancanza di trasparenza su Epstein. “La loro fiducia nel governo è pari a zero”, ha detto Kirk. “L'unico motivo per cui sono riusciti a farsi coinvolgere è stato Trump”.

Ha scherzosamente descritto i giovani che votano Trump come i “ragazzi perduti del Maga”, dicendo che è più probabile che diventino politicamente disimpegnati a causa del “cinismo di massa” piuttosto che virare a sinistra e “diventare membri tesserati del movimento Mamdani”, riferendosi a Zohran Mamdani, il candidato sindaco socialista democratico di New York. Abigail Jackson, portavoce della Casa Bianca, ha dichiarato che Trump “sta mantenendo quotidianamente le promesse fatte alla sua base Maga” e che il Gop sotto Trump “è più unito che mai”. Jackson ha detto che Trump “non smetterà mai di ascoltare le voci dei suoi più stretti alleati e di fare risultati per il popolo americano”. Ma la prospettiva che la Casa Bianca possa alienarsi segmenti chiave del movimento che ha riportato Trump a Washington è stato un tema costante nei discorsi di alcuni dei più grandi commentatori della politica Maga. “Questo potrebbe costare a Trump le elezioni di metà mandato”, ha detto la podcaster conservatrice ed ex conduttrice di Fox News Megyn Kelly, che ha passato più di mezz'ora a inveire contro Bondi. “Non possiamo perdere nessuno della base MAGA”.

L'ex consigliere senior della Casa Bianca Stephen K. Bannon, che registrava il suo podcast quotidiano da un piccolo palco nel centro congressi venerdì mattina, era ancora più allarmato. “È più profondo di Epstein!”. ha gridato Bannon mentre una folla si radunava intorno a lui. Il rifiuto dell'Amministrazione di rilasciare ulteriori informazioni sull'indagine e sui potenziali legami di Epstein con il potere, come aveva promesso di fare, “non riguarda solo un giro di pedofilia e tutto il resto”, ha detto. “Si tratta di chi ci governa”. “Per far sì che questo sparisca”, ha continuato un Bannon infuocato, dicendo ai suoi produttori che avrebbero dovuto saltare la pausa pubblicitaria prevista, "perderete il 10 per cento del movimento Maga. Se perdiamo il 10 per cento del movimento Maga in questo momento, perderemo 40 seggi nel '26, perderemo la presidenza. Non c'è nemmeno bisogno di rubarla".

Tucker Carlson, un altro ex conduttore di Fox News, ha detto che la risposta ufficiale alle critiche su Epstein gli ha ricordato l'Amministrazione Biden. "Il fatto che il governo degli Stati Uniti, quello per cui ho votato, si sia rifiutato di prendere sul serio la mia domanda e abbia invece detto 'Caso chiuso. Zitto, teorico della cospirazione“ è stato troppo per me, e non credo che il resto di noi debba essere soddisfatto di questo”, ha detto Carlson. Dal palco non è stato tutto rose e fiori. L'Amministrazione Trump era ben rappresentata al raduno e suo figlio Donald Trump Jr, amico di lunga data di Kirk, era tra gli oratori che hanno elogiato il lavoro di Turning Point. Il segretario alla Difesa Pete Hegseth, anch'egli ex conduttore di Fox News, ha convinto il giovane pubblico a intraprendere una carriera nell'esercito, sottolineando i picchi di arruolamento registrati dall'amministrazione da gennaio.

Lo zar delle frontiere Tom Homan ha parlato sabato sera, così come il segretario alla Sicurezza interna Kristi L. Noem. La maggior parte dei giovani sostenitori presenti ha dichiarato di essere ancora soddisfatta di Trump. Mescolandosi tra i tavoli che vendevano caffè a tema Maga (“Stay awake! Not woke!”), integratori per il fegato “Based Nutrition” e vitamine prenatali “Birthright”, hanno detto di non avere intenzione di lasciare il movimento. Le ultime due settimane sono state caratterizzate da un'impennata con il “grande e bellissimo disegno di legge” e da un calo con tutte le altre cose", ha dichiarato Alex Peña, 24enne di Tampa che lavora nel settore dell'istruzione e che indossa un cappello da cowboy con la bandiera americana. Figlio di cubani che, a suo dire, sono immigrati legalmente, Peña si è opposto all'offerta di Trump di evitare le deportazioni per alcuni lavoratori immigrati. È rimasto sconcertato dall'annuncio di Epstein e ha descritto la continuazione degli aiuti militari all'Ucraina da parte di Trump come “la stessa cosa di cui ci lamentavamo sotto Biden”.

Vince Smith, un diciottenne di Redwood City, California, che si sta preparando per iniziare a studiare gestione delle costruzioni alla Virginia Tech in autunno, ha detto di essere rimasto impressionato dalla strategia della campagna di Trump sui social media dell'anno scorso e da come si sia adattata “organicamente” a ciò che gli adolescenti stavano già vedendo online. Direi che un sottoinsieme più ampio di giovani è preoccupato per una politica più “America First”, quindi è importante assicurarsi che rimangano in linea con questo, e che ciò avvenga parallelamente a qualsiasi cosa che possa essere più controversa", ha detto Smith.

La base di Trump si è dimostrata resistente - consegnandogli la candidatura alle presidenziali del 2024 dopo un periodo di incertezza politica sulla scia della sconfitta del 2020 e dell'attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021, anche se alcuni formidabili repubblicani hanno cercato di fermarlo. Ma ora che Trump è tornato alla Casa Bianca con una coalizione più ampia - lavoratori tecnologici della Silicon Valley, un maggior numero di elettori latinos e neri, liberali di lunga data disillusi dalla gestione democratica delle restrizioni sui vaccini e dei requisiti per i vaccini, e giovani uomini non precedentemente coinvolti nella politica repubblicana - resta da vedere se resteranno tutti nel Maga per sempre.

“Se non miglioriamo le condizioni materiali degli elettori più giovani, e se non lo facciamo in fretta, l'effetto Mamdani si diffonderà”, ha dichiarato Kirk al Washington Post, invitando il Gop di Trump a fare una grande dichiarazione istituendo un “piano Marshall” per affrontare la questione dell'accessibilità economica. Dal palco, Kirk ha celebrato i risultati ottenuti da lui e da altre organizzazioni nel convincere i giovani a sostenere Trump. La generazione Z sta “confondendo tutti i liberali” per il loro allontanamento dal Partito democratico, ha detto, descrivendolo come “il più grande riallineamento generazionale dopo Woodstock”. “Abbiamo trasformato il cappello rosso Maga da un simbolo che tutti avevano paura di indossare nel 2016”, ha detto Kirk, “e ora, nel 2024, lo abbiamo trasformato in un simbolo di speranza, in un simbolo di ottimismo, di patriottismo e di ripresa del nostro paese”.

Natalie Allison

Copyright Washington Post