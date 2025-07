“Vediamo tutto. Siamo ovunque”. L'avvertimento di Gallant all'Iran

“Potete ricostruire i vostri proxy. Ma noi li distruggeremo. Ora possiamo smantellare in pochi mesi ciò che avete impiegato decenni a costruire. Potete accelerare lo sviluppo nucleare. Ma quello che costruite, probabilmente lo vedremo. Quello che vedremo, lo colpiremo”. Le parole dell’ex ministro della Difesa israeliano

Traduciamo la lettera dell’ex ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant alla guida suprema iraniana Ali Khamenei.



Guida suprema Khamenei, non ci siamo mai incontrati, ma confido che sappiamo molto l’uno dell’altro. La conosco da quasi tre decenni, studiando ogni momento critico della sua leadership. Ho seguito le sue decisioni, la sua dottrina e l’architettura di proxy che ha costruito nella regione. L’ho vista sostituire Khomeini, accumulare potere politico e cercare di costruire un’egemonia regionale iraniana. Ho compreso non solo i suoi obiettivi, ma anche i metodi con cui credeva di raggiungerli.

Come ministro della Difesa, ero responsabile di trasformare decenni di intelligence israeliana, capacità dell’aviazione e dottrina strategica in un unico piano militare coordinato. Il piano che ha tagliato il vostro “Anello di fuoco” come un coltello caldo nel burro e che alla fine lo ha fatto crollare. Un piano che è culminato nella guerra di dodici giorni condotta da Israele e Stati Uniti contro il programma nucleare iraniano, le difese aeree, la produzione di missili e i vertici militari. Quella che si è svolta nel giugno 2025 non è stata una semplice campagna militare. E’ stato il collasso strategico di un sistema che avete costruito per quattro decenni. Il vostro “Anello di fuoco” era stato progettato per circondare Israele con punti di pressione e distrazioni: Hamas a sud, Hezbollah a nord, Siria e Iraq a est e Houthi a sud-est. (Fortunatamente per noi, il Mediterraneo si trova a ovest).

Avete pianificato di utilizzare dei proxy e di sostenere una guerra di logoramento contro Israele, sviluppando al contempo eserciti del terrore che un giorno lo conquisteranno e lo distruggeranno. Avete cercato di costruire un arsenale di missili pesanti, precisi e a lungo raggio per portare devastazione su larga scala in un attacco coordinato. E al centro di questa architettura si trovava il vostro sforzo principale: sviluppare armi nucleari che avrebbero dato all’Iran l’immunità da un cambio di regime e gli avrebbero permesso di raggiungere il dominio regionale e la deterrenza, prima con Israele, poi con altri. Ma quell’anello non ci ha circondato. E’ fallito.

L’attacco di Sinwar del 7 ottobre 2023 si è basato sulle munizioni, l’addestramento, l’intelligence e i finanziamenti che voi e i vostri procuratori avete fornito a Hamas. Forse le sue azioni hanno superato le vostre intenzioni. Ma le conseguenze sono state vostre. Il massacro che ha scatenato non è stato accolto con paura, ma con risolutezza, sfida e, alla fine, con la fredda convinzione che Israele farà tutto il necessario per difendersi dalle forze diaboliche che hanno intenzione di distruggerci, a qualunque prezzo.

L’opinione pubblica israeliana, nonostante il dolore e la perdita, non si è spezzata. Il nostro popolo ha resistito. Come ora sapete bene, abbiamo risposto. Avete sottovalutato non solo la nostra determinazione, ma anche la capacità delle nostre forze e la precisione delle nostre armi. In molti casi, ancora oggi, non sapete come siete stati attaccati, da dove o con cosa. Quello che è seguito non è stato un singolo attacco. E’ stata una sequenza. Israele ha sistematicamente smantellato la leadership di Hamas, gli arsenali e il comando di Hezbollah e le strutture per la produzione di missili. Abbiamo sorvolato Teheran come abbiamo sorvolato Tel Aviv. Abbiamo eliminato leader militari e scienziati chiave. Abbiamo colpito i sistemi S300. Abbiamo sventrato la vostra difesa aerea. Il vostro programma e le vostre infrastrutture nucleari sono stati ritardati di anni. Il vostro scudo, a lungo pubblicizzato, non è riuscito a proteggere. Ma più che i danni fisici, si è rivelato qualcosa di più profondo: Noi vediamo tutto. Sentiamo tutto. Siamo ovunque.

Conoscevamo i vostri orari. I vostri siti. Le vostre comunicazioni. Le vostre conversazioni con i vostri alleati più stretti, la maggior parte dei quali non è più con voi, a Beirut, Damasco e Teheran. Le vostre tempistiche. I vostri piani di ripiego. E i vostri punti ciechi. Per molti versi, sapevamo più cose su di voi di quante ne sapeste su voi stessi. E ora le domande devono essere poste: si può costruire un programma nucleare segreto quando non si hanno segreti? Perseguire un’arma nucleare ora non è una scommessa. E’ un sogno. Un atto di fede in sistemi che hanno già fallito. La speranza non è una strategia. Rischiereste il vostro futuro e quello del vostro paese per una corsa che non potete nascondere e che difficilmente riuscirete a portare a termine? Per proteggere un programma nucleare, sono necessarie capacità difensive e offensive convenzionali. Ma queste capacità si sono già dimostrate inefficaci.

Dal 7 ottobre, Nasrallah ha chiesto più volte il permesso di entrare in guerra. E più volte avete rifiutato. Avete detto chiaramente che Hezbollah era la vostra riserva strategica, da attivare solo se l’Iran stesso fosse stato attaccato o se l’Iran avesse attaccato direttamente Israele. Ma quando è arrivato il momento, quando la vostra infrastruttura centrale è stata colpita e la vostra dottrina è crollata, lui non c’era. Lo scudo su cui contavate non si è mai alzato. L’arsenale di Hezbollah giace in rovina, sepolto insieme ai suoi comandanti. Hamas è stato neutralizzato. Assad non c’è più. Il suo successore ha scelto una strada diversa. Gli Stati del Golfo sono ora schierati contro di voi, non con voi. L’Iraq resiste alla vostra presa. La regione è cambiata. Siete un paese di 90 milioni di persone, con un territorio grande più di 60 volte Israele. Eppure oggi siete più esposti che mai.

La vostra rete di proxy, il fulcro della vostra strategia regionale, è ora la vostra vulnerabilità. Le loro atrocità ci hanno dato legittimità. Il loro fallimento ci ha dato la libertà di operare. Avete delle opzioni. Ma nessuna è facile. E tutte sono tutt’altro che perfette.

Potete ricostruire i vostri proxy. Ma noi li distruggeremo. Ora possiamo smantellare in pochi mesi ciò che avete impiegato decenni a costruire. Potete accelerare lo sviluppo nucleare. Ma quello che costruite, probabilmente lo vedremo. Quello che vedremo, lo colpiremo. E ciò che colpiremo, voi faticherete a sostituirlo. Potete negoziare. Ma il vostro regime, costruito sulla resistenza e sulla rigidità ideologica, è in grado di sopportare i compromessi che un simile percorso richiederebbe? Non è una questione di tattica. E’ una realtà strutturale. I programmi nucleari richiedono persone, strutture e coordinamento. Voi avete costruito il vostro in un’epoca analogica. Oggi i satelliti, gli strumenti informatici, le fonti umane e l’analisi dei dati rivelano ciò che un tempo rimaneva nascosto. E ogni mese che passa, il divario aumenta. Le nostre conoscenze si approfondiscono. I nostri obiettivi si ampliano. Le opzioni si restringono.

Avete ancora tempo. Ma non molto. Avete già affrontato momenti di moderazione in passato. Avete evitato la guerra con gli Stati Uniti durante il conflitto con l’Iraq del 2003. Avete preservato la stabilità attraverso le turbolenze regionali. Avete sacrificato gli alleati quando la sopravvivenza lo richiedeva. Questo è uno di quei momenti decisivi. Mentre riflettete sui vostri prossimi passi, considerate come abbiamo fatto a sapere chi erano le vostre persone, quali posizioni ricoprivano e dove vivevano. Quando vi guardate intorno, chiedetevi: chi è veramente leale? E con questo in mente, ora dovete scegliere: continuare a perseguire un’arma nucleare, senza copertura, senza protezione e con una capacità offensiva limitata? Lo sapremo. Lo sventeremo. E vi faremo pagare un prezzo molto alto.

Cercare di ricostruire il vostro arsenale convenzionale, sapendo che ci vorranno decenni? Lo ritarderemo, lo saboteremo e lo smantelleremo di nuovo. Oppure, abbandonate la guerra contro un piccolo e determinato paese a migliaia di chilometri dal vostro confine e concentratevi invece sul benessere e sul futuro del vostro popolo. Ma se sceglierete di nuovo la strada sbagliata, noi saremo lì ad aspettarvi.