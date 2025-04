In Spagna e Portogallo è stata ripristinata l'elettricità

Nel corso della notte è tornata la corrente nei due paesi. Ancora ignote le cause del blackout di lunedì

Sullo stesso argomento: Non andare in blackout sul blackout in Spagna e Portogallo

Dopo il blackout elettrico di ieri, in Spagna e Portogallo è tornata l'elettricità. Lo hanno reso noto gli stessi gestori dell'energia. Red elettrica, azienda pubblica spagnola responsabile delle connessioni, ha detto che questa mattina era stato ripristinato il 99 per cento della rete elettrica nel paese, dopo che già ieri sera in alcune città come Madrid era tornata la corrente. Redes Energeticas Nacionais, l'olomaga portoghese, ha registrato consumi pari se non superiori a quelli di prima del blockout, con la corrente che era tornata nelle case di 6,2 milioni di portoghesi (su 6,5 milioni totali) già nel corso della notte. La situazione è quindi in via di completo ripristino ma ancora oggi, sia in Spagna che in Portogallo, continueranno a esserci alcuni disagi: si registrano cancellazioni di treni e aerei collegati all'interruzione di ieri.

Leggi anche: editoriali Non andare in blackout sul blackout in Spagna e Portogallo Redazione

Dopo la cancellazione dell'intera giornata di ieri, riprenderanno le partire del Master 1000 di Madrid, uno dei più importanti tornei di tennis del circuito professionistico. Mentre ancora oggi alcune scuole e università rimaranno chiuse in Spagna. Così come sospesa è rimasta la seduta del Parlamento spagnolo. A ogni modo, le cause del blackout di ieri che ha paralizzato la penisola iberica rimangono al momento ancora ignote.