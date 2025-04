Le condoglianze di Israele per la morte del Papa, prima condivise ma poi cancellate

A parte una dichiarazione del presidente Herzog, il primo ministro Netanyahu e il ministro degli Esteri sono rimasti in silenzio

Il governo israeliano ha prima condiviso e poi cancellato un post sui social media che porgeva le condoglianze per la morte di Papa Francesco, senza spiegarne il motivo, anche se il giornale israeliano Jerusalem Post ha collegato la decisione alle critiche del defunto pontefice alla guerra a Gaza. L'account ufficiale @Israel aveva pubblicato lunedì un messaggio su X (l'ex Twitter) che recitava: "Riposa in pace, Papa Francesco. Che la sua memoria sia una benedizione", insieme a un'immagine del Papa in visita al Muro occidentale di Gerusalemme. A parte una dichiarazione del presidente Isaac Herzog, che ha espresso le sue condoglianze al mondo cattolico e ha auspicato che “il suo ricordo ispiri atti di gentilezza e speranza per l'umanità”, il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro degli Esteri Gideon Sa'ar sono rimasti in silenzio, non rilasciando alcun commento sulla scomparsa del Papa.

Israel deletes pope condolence tweet over backlash fear https://t.co/9P2UqkGL7D — ROBERTO ZICHITTELLA (@ROBZIK) April 22, 2025

"I funzionari israeliani non hanno nascosto il motivo di questo silenzio, direttamente collegato alle recenti dichiarazioni del Papa su Israele e la guerra a Gaza", scrive il Jerusalem Post, che aggiunge: "Nell'ultimo anno, Francesco aveva detto che ciò che sta accadendo a Gaza 'non è una guerra. È una crudeltà' e aveva accusato Israele di 'bombardare i bambini e di falciarli con le mitragliatrici'. Il Papa aveva anche affermato che 'ciò che sta accadendo a Gaza ha le caratteristiche del genocidio'. Tuttavia, diversi funzionari israeliani hanno criticato la decisione di rimanere in silenzio, sostenendo che il Papa non era solo un leader politico".