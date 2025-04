Dopo la non "tregua di Pasqua" in Ucraina, la Russia continua a bombardare

Foto Ap, via LaPresse

I russi non hanno rispettato quanto avevano annunciato. Bombe e attacchi con i droni nelle regioni di Zaporizhzhia, Kherson e Mykolaiv

Il Cremlino ha dichiarato, tramite il portavoce Peskov, che Mosca non è intenzionata a prorogare la pausa delle ostilità. Peccato che la "tregua di Pasqua" annunciata a sorpresa da Putin non sia stata rispettata dall'esercito russo. Droni e missili russi sono stati segnalati nella regione di Zaporizhzhia,nella regione di Kherson e in quella di Mykolaiv. Le stesse zone nelle quali si sono concentrati gli attacchi di questa mattina i nuovi attacchi post tregua. Reuters ha riportato che tutta la parte orientale del paese ha attivato l'allerta antiaerea dopo i bombardamenti su Mykolaiv nelle prime ore del mattino.

Secondo quanto riportato da Ukrinform, riportando le parole del capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia Ivan Fedorov, ieri la regione di Zaporizhzhia, è stata colpita da 133 attacchi su 7 insediamenti della regione, 25 dei quali attacchi aerei.

Per tutelare la sicurezza degli ucraini e della centrale nucleare, il Wall Street Journal ha riferito che gli Stati Uniti starebbero valutando l'opzione di creare un territorio neutrale a Zaporizhzhia come parte della risoluzione del conflitto in Ucraina.

Questa settimana l'amministrazione Trump dovrebbe avanzare una serie di proposte per cercare di porre fine alla guerra. Il Wsj riporta che le proposte prevedono alcune concessioni alla Russia. Tra queste ciu sarebbe il riconoscimento da parte degli Stati Uniti dell'annessione della Crimea e l'esclusione della prospettiva dell'adesione ucraina alla Nato. Le proposte sarebbero già state inviate sia a Mosca che a Kyiv.