Né euroscettica, né trumpiana. Alla Casa Bianca la premier non cede alla propaganda, non indietreggia su Kyiv e crea lo spazio per un incontro europeo

Meloni non paga dazio da Trump. Non cede alla propaganda, non fa passi indietro su Kyiv, crea lo spazio per un incontro europeo e trova un modo creativo per essere leale a Trump senza essere trumpiana e senza essere euroscettica: make west great again. I risultati? Si vedranno.







