“L'università non rinuncerà alla propria indipendenza o ai propri diritti costituzionali” 

Pubblichiamo la lettera che gli avvocati che rappresentano l’Università di Harvard, William Burck e Robert Hur, hanno inviato in risposta alla richiesta dell’Amministrazione Trump di introdurre modifiche alle politiche interne all’ateneo in modo da poter continuare a ricevere i fondi federali. La lettera è indirizzata a Josh Gruenbaum, commissario del Federal Acquisition Service General Services Administration, a Sean R. Keveney, general counsel del dipartimento della Salute e a Thomas E. Wheeler, general counsel del dipartimento dell’Istruzione.



Cari signori Gruenbaum, Keveney e Weeler,

rappresentiamo l’Università di Harvard. Stiamo scrivendo in risposta alla vostra lettera, datata 11 aprile 2025, indirizzata ad Alan Garber, presidente di Harvard, e a Penny Pritzker, senior fellow della Harvard Corporation.

Harvard si impegna a combattere l’antisemitismo e altre forme di fanatismo all’interno della sua comunità. L’antisemitismo e la discriminazione di qualsiasi tipo non solo sono ripugnanti e antitetici ai valori di Harvard, ma sono anche una minaccia alla sua missione accademica. A tal fine, Harvard ha fatto, e continuerà a fare, cambiamenti durevoli, robusti e strutturali in termini di politiche e programmi per garantire che l'università sia un ambiente di apprendimento accogliente e di sostegno per tutti gli studenti e continui a rispettare la legge federale attraverso i suoi programmi accademici e le attività, favorendo indagini aperte in una comunità pluralista libera da intimidazioni e pronte a sfidare le ortodossie, qualunque sia la loro fonte.

Negli ultimi 15 mesi, Harvard ha introdotto importanti misure di politiche e di programmi. Ha apportato modifiche alle sue politiche di uso del campus; ha adottato nuove procedure di responsabilità; ha imposto una disciplina significativa per coloro che violano le politiche universitarie; ha potenziato i programmi progettati per affrontare pregiudizi e promuovere la diversità ideologica e il discorso civile; ha assunto personale per sostenere questi programmi e sostenere gli studenti; ha cambiato le partnership; ha dedicato risorse per combattere l’odio e i pregiudizi; e ha predisposto migliori misure di sicurezza. Come risultato, Harvard è in un posto molto diverso oggi rispetto a dov’era un anno fa. Questi sforzi, e le ulteriori misure che l’università prenderà contro l’antisemitismo, non solo sono la cosa giusta da fare, ma sono anche fondamentali per rafforzare la comunità di Harvard come un luogo in cui tutti possono fiorire.

È un peccato, quindi, che la vostra lettera trascuri gli sforzi di Harvard e invece presenti richieste che, in violazione del Primo emendamento, invadono le libertà universitarie a lungo riconosciute dalla Corte suprema. I termini del governo aggirano anche i diritti statutari di Harvard, richiedendo rimedi dirompenti per presunti danni che il governo non ha dimostrato attraverso processi obbligatori stabiliti dal Congresso e richiesti dalla legge.

Non meno discutibile è la condizione, esplicitata per la prima volta nella lettera del 31 marzo 2025, che Harvard aderisca a questi termini o rischi la perdita di miliardi di dollari in finanziamenti federali critici per la ricerca e l’innovazione che hanno salvato e migliorato molte vite e hanno permesso ad Harvard di svolgere un ruolo centrale nel rendere il nostro paese scientifico, con comunità mediche e di ricerca che sono portatrici di standard per tutto il mondo. Queste richieste si estendono non solo ad Harvard, ma anche agli ospedali medici e di ricerca indipendenti e incorporati che svolgono un lavoro vitale per conto dei loro pazienti. L’università non rinuncerà alla propria indipendenza o ai propri diritti costituzionali. Né Harvard né altre università private possono permettersi di essere prese dal governo federale. Di conseguenza, Harvard non accetterà i termini del governo come un accordo in linea di principio.

Harvard rimane aperta al dialogo su ciò che l’università ha fatto, e sta progettando di fare, per migliorare l’esperienza di ogni membro della sua comunità. Ma Harvard non è pronta ad accettare richieste che vanno oltre l’autorità legale di questa o di qualsiasi Amministrazione.

William Burck e Robert Hur