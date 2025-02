Trump mise sur Meloni, selon Joel Kaplan, le numero deux du Meta. Entretien exclusif

Le rôle de interlocuteur sur les questions technologiques, les règles de l’Ue sur l’intelligence artificielle et les limites de la liberté d’expression. Mr Kaplan en Italie

Quelles sont les nouvelles frontières de la liberté dans les réseaux sociaux ? Quels sont les périmètres permettant de séparer la liberté d'expression des discours de haine, lorsqu'il s'agit de plateformes numériques ? Quelles sont les transformations induites par le trumpisme dans le monde de la technologie, les coups de poing mis à part ? Et quand une confrontation abrupte entre alliés, comme les États-Unis et l'Europe, se transforme-t-elle en opportunité de croissance en un terrain de malentendus très dangereux ? Nous sommes à Rome, à deux pas de l'ambassade américaine, et au premier étage d'un célèbre hôtel de la capitale, devant nous, est assis Joël Kaplan, cinquante-six ans, physique svelte, regard glacial, timing télévisuel parfait et, dans sa carte de visite, un pouvoir immense. Joel Kaplan est l'un de ces visages qui pourraient facilement entrer dans la catégorie spéciale des personnes les plus importantes du monde dont vous n'avez jamais entendu parler. Âgé de 56 ans, il a longtemps été une figure éminente de l'équipe de l'ancien président américain George W. Bush en tant que chef de cabinet adjoint pour la politique, succédant à Karl Rove, après avoir déjà joué un rôle important en tant que directeur adjoint de l'Office de la gestion et du budget et assistant spécial pour la politique auprès du même président entre 2001 et 2003. Depuis fin janvier, Joel Kaplan est le Chief Global Affairs Officer de Meta, où il travaille depuis 2011, et est de facto le bras droit de Mark Zuckerberg. L'une de ses premières missions dans le cadre de ses nouvelles fonctions a été en Italie. Hier, M. Kaplan s'est entretenu avec le Premier ministre Giorgia Meloni au Palazzo Chigi, et, peu avant cette rencontre, il a accepté de s'entretenir longuement avec Il Foglio, dans ce qui est sa première interview officielle depuis qu'il a été nommé responsable des affaires mondiales de Meta.

"Je suis ici en Italie", nous dit Kaplan, « pour des réunions politiques. Et je suis ici en Italie parce que, de notre point de vue, l'Italie occupe une position très importante et potentiellement très influente en ce moment. Tant pour le poids qu'elle a dans la nouvelle Commission européenne que pour les relations qu'elle entretient avec la nouvelle administration à Washington".

Nous demandons à Kaplan: sur quelles questions Meta peut-elle trianguler avec l'Italie et l'Europe aujourd'hui ? "Je pense que la priorité pour nous est de nous engager avec les dirigeants européens pour nous assurer que nous avons un environnement en Europe qui encourage la croissance, l'innovation et la concurrence. En Europe, vous le savez, une discussion et un débat très animés sont en cours, auxquels votre ancien premier ministre, Mario Draghi, a grandement contribué avec son rapport sur la compétitivité. Nous pensons que ce rapport contient des leçons vraiment cruciales pour l'orientation future de l'Europe et nous le soutenons fermement. Au cours des 30 dernières années environ, nous avons connu une situation dans laquelle les États-Unis innovaient, la Chine dupliquait et l'Europe réglementait. Nous ne pensons pas que cela ait été une réussite pour l'Europe. Et nous ne pensons pas que l'on puisse considérer comme une réussite le fait que, durant cette période, le PIB européen par habitant soit tombé à environ 50% de celui des États-Unis. Au cours des 50 dernières années, aucune entreprise européenne d'une valeur supérieure à cent milliards de dollars n'a été créée, alors que les États-Unis ont créé six entreprises d'une valeur supérieure à mille milliards de dollars. Et la disparité n'a cessé de croître au fur et à mesure que l'Europe et les États-Unis adoptaient des approches différentes. En ce sens, nous pensons que l'Europe a l'occasion de changer de direction et qu’elle peut modifier son environnement réglementaire, en tirant parti des énormes ressources qu’elle possède avec sa diversité et ses profonds réservoirs de talents, ses grands développeurs et entrepreneurs. L'opportunité est énorme, mais il faut un environnement réglementaire adéquat pour l'exploiter".

Pourquoi l'Italie est-elle si importante aujourd'hui pour les États-Unis et pour les entreprises technologiques européennes ? "Tout d'abord, pour nous, l'Italie est incroyablement importante parce que nous y avons d'excellents partenariats. Comme vous le savez, nous avons conclu un partenariat avec EssilorLuxottica pour développer nos Ray-Ban Meta, qui ont été très fructueuses jusqu'à présent. Nous avons annoncé que nous étendrons et poursuivrons ce partenariat au cours de la prochaine décennie, et nous pensons donc avoir l'opportunité de développer avec Luxottica plusieurs générations de lunettes d'IA de première classe. Il s'agit donc d'un marché important pour nous. Mais parallèlement à ce thème, il y en a un autre. Nous pensons que la Première ministre Meloni est extrêmement respectée des deux côtés de l'Atlantique, qu'elle s'est déjà imposée comme leader en Europe, qu'elle est également extrêmement respectée comme un leader aux États-Unis et qu'elle a développé une relation très forte avec le président Trump. Je crois que cela place votre Première ministre et l'Italie dans une position particulièrement forte pour jouer un rôle de pont dans les relations transatlantiques à un moment critique pour les partenaires des deux côtés de l'Atlantique ».

Nous voudrions faire remarquer à M. Kaplan qu'il n'est pas facile de parler en ces heures de relations transatlantiques solides, compte tenu du fait qu'il y a deux jours à peine, le président américain a déclaré textuellement que l'Europe voulait "baiser" les États-Unis et que l'Union européenne, du moins du point de vue des relations commerciales, était un ennemi qu'il fallait combattre sur le plan économique. Nous demandons donc à Kaplan dans quelle mesure, de son point de vue, l'Europe, pour une grande entreprise technologique américaine, est un ennemi, et dans quelle mesure elle peut devenir un allié. « Je pense qu'au cours de la dernière période, des 20 dernières années, l'Europe a mesuré son succès en matière de réglementation à l'aune de la taille et du nombre d'amendes qu'elle a imposées aux entreprises technologiques américaines, en tout cas au cours de la dernière décennie. Et nous pensons que cela n'a pas été bon pour la volonté ou la capacité des entreprises technologiques à investir en Europe. Cela n'a pas été bénéfique pour les raisons que nous avons déjà évoquées, pour la croissance et la compétitivité européennes. Il est clair que cela ne fonctionne pas pour l'Europe. Nous voulons donc nous engager de manière constructive avec les décideurs européens pour trouver une direction meilleure et plus productive, mais notre expérience, et je pense celle d'autres entreprises technologiques américaines, est qu'il y a eu un certain nombre de cas où l'Europe a ciblé les entreprises technologiques américaines avec des taxes discriminatoires ou injustes, ou avec l'application de réglementations ou d'amendes, qui ensemble s'ajoutent à des barrières non tarifaires assez significatives pour les entreprises américaines. Si cela continue, je pense que les relations entre l'Europe et les États-Unis se détérioreront sous la nouvelle administration, et nous pensons que ce serait dommage. Nous voulons donc nous engager avec l'UE et les dirigeants européens pour trouver une voie meilleure et plus productive qui soit bénéfique pour l'Europe, les consommateurs européens, l'innovation en Europe et les relations transatlantiques".

Que diriez-vous aux hommes politiques européens pour expliquer pourquoi les réglementations européennes sont un problème également pour l'Europe, et pas seulement pour les entreprises technologiques ? "Je pense qu'il suffit de regarder les réglementations qui ont affecté l'IA, par exemple. Il s'agit d'une technologie incroyablement transformatrice et révolutionnaire qui a le potentiel de transformer les économies et la société dans le monde entier, y compris en Europe, et si vous regardez la façon dont l'Europe a appliqué ses règles à l'IA, cela a fini par retarder certaines des innovations les plus intéressantes et les plus passionnantes provenant des entreprises technologiques américaines, au détriment des utilisateurs, des consommateurs et des entreprises européens. Prenons l'exemple de ces lunettes d'IA, qui ne sont pas seulement fabriquées en Europe, mais ici même en Italie", explique M. Kaplan en sortant un étui à la pointe de la technologie. "Vous voyez, ces lunettes Ray-Ban Meta peuvent utiliser leur technologie sous une forme réduite en Italie et sous une forme non réduite aux États-Unis et dans d'autres endroits du monde. La raison est simple : nous ne sommes pas en mesure de mettre en œuvre notre technologie Meta-IA dans les lunettes en Italie, l'endroit où elles ont été conçues et développées, en raison de l'incertitude des interprétations européennes du RGPD, Règlement général sur la protection des données. Ainsi, en Italie, vous pouvez poser des questions comme un chatbot normal, mais vous ne pouvez pas interagir avec le monde qui vous entoure et poser des questions sur la nature de l'œuvre d'art que je regarde, ou si je descends dans la rue et que je vois l'un des incroyables monuments historiques ici à Rome, je ne peux pas demander ce que je regarde ou quelle est sa signification, parce que nous n'avons pas été en mesure de mettre en œuvre notre capacité multimodale dans les lunettes depuis plus d'un an. Si vous y réfléchissez bien, il s'agit de l'une des technologies les plus populaires au monde actuellement, elle s'est vendue à deux millions d'exemplaires, et vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous ne pouvez pas l'utiliser de la même manière dans son pays d'origine, et ce uniquement en raison de l'incertitude quant à l'interprétation des règles. Et attention : cela ne s'applique pas seulement à Ray-Ban Meta pour Meta. Nous avons une fonction Meta-AI dans nos applications qui est utilisée par 700 millions de personnes dans le monde, mais aucune en Europe, parce que nous n'avons pas été en mesure d'introduire Meta-IA en Europe seize mois après l'avoir introduite dans le reste du monde, ou depuis que nous l'avons introduite pour la première fois aux États-Unis. Gemini a retardé le lancement. Apple Intelligence a retardé le lancement. Toutes ces choses, avec la technologie la plus révolutionnaire depuis des décennies, ont été retardées en Europe parce que le système réglementaire fragmenté de l'Europe n'arrive pas à comprendre comment appliquer les règles à la technologie. L'Europe ne peut pas se permettre de prendre du retard dans l'innovation en matière d'IA, et elle n'a pas à le faire, car l'Europe compte certains des plus grands développeurs au monde. Nous pouvons parler un peu des opportunités qui s'offrent à l'Europe en matière d'IA, mais je pense qu'il s'agit là d'un excellent exemple de la manière dont l'Europe est lésée par son régime réglementaire".

Vue d'Amérique, l'Italie est-elle vraiment le pays le plus attractif pour investir en Europe aujourd'hui ? "Je pense qu'il y a d'énormes opportunités en Italie, et nous investissons et sommes enthousiastes à ce sujet, et je pense qu'il y aura d'autres opportunités à venir. Mais je pense, une fois encore, que tout dépend de la capacité de l'Europe à créer un environnement réglementaire adéquat, et pour toute une série de raisons, c'est important pour toutes les raisons que nous avons évoquées pour l'économie européenne, mais c'est aussi très important pour l'Occident et pour la manière dont cette technologie est développée et par qui. Nous pourrons en reparler avec l'IA, mais il existe un risque réel que si l'Europe n'aborde pas ces nouvelles technologies avec sagesse, le pays qui en bénéficiera le plus sera la Chine, et nous verrons ces technologies développées en intégrant les valeurs chinoises plutôt que les valeurs occidentales".

D'un point de vue technologique, en quoi la Chine représente-t-elle un danger pour l'Europe, l'Amérique et le monde dit libre en matière d'intelligence artificielle ? "Je pense que la chose la plus importante à comprendre est que la Chine investit beaucoup dans l'IA, y compris dans l'IA open source. Je crois que la grande révélation de l'annonce de DeepSeek il y a quelques semaines a été que des entreprises chinoises publient des modèles d'IA open source qui sont aussi bons, voire meilleurs, que ceux publiés en Occident. Je pense qu'il s'agit là d'un signal d'alarme pour les Etats-Unis et l'Europe: si nous ne travaillons pas ensemble pour garantir que les modèles open source américains restent disponibles, la Chine s'efforcera de combler ce vide. Nous pensons qu'une norme mondiale unique en matière de logiciels libres émergera. C'est ce qui s'est passé avec d'autres technologies dans le passé. Pensez à Linux et à Android. Il s'agit de deux technologies à code source ouvert qui sont devenues une norme mondiale. Et je pense que nous devrions tous être reconnaissants que ce soient des entreprises finlandaises et américaines qui aient développé l'open source, et non des entreprises chinoises. Si nous ne disposons pas d'un environnement réglementaire qui favorise l'IA à code source ouvert, cela signifie qu'un modèle chinois à code source ouvert deviendra la norme mondiale. Cela signifie que les valeurs chinoises seront intégrées dans notre technologie. Et c'est cette technologie qui constituera la couche fondamentale de nos économies, n'est-ce pas ? Qu'il s'agisse de fabrication, de finance, de santé ou de technologie, nous voulons que la norme d'IA open source soit fondée sur des valeurs occidentales partagées, et non sur des valeurs chinoises. Pour moi, le plus grand risque est donc que, en faisant les mauvais choix politiques, nous laissions le champ libre à la Chine, qui a montré qu'elle était plus que disposée à investir pour gagner. Elle investit, je crois, mille milliards de dollars d'ici 2030. Regardez : ils sont sérieux.

Qu'est-ce qui doit nous faire craindre l'IA et le reste ? Je répondrais en disant que nous avons déjà passé trop de temps à parler des risques de l'IA et pas assez à parler des opportunités qu’elle représente, et cela rejoint également les préoccupations générales que nous avons avec l'approche réglementaire en Europe, qui se concentre trop sur les risques et pas assez sur les opportunités".

Nous nous contentons des opportunités ! "J'adore parler d'opportunités. Et il ne s'agit pas de dire : hé, nous développons l'IA depuis plus d'une décennie, nous avons donc beaucoup d'expérience en matière de développement responsable, et nous continuerons à le faire. Ce n'est pas tout. Je pense qu'il faut commencer à réfléchir aux opportunités que nous pouvons tirer de l'IA et à celles que nous manquerons si nous ne disposons pas de l'environnement adéquat. C'est très simple".

Pouvez-vous nous donner des exemples concrets pour comprendre comment l'IA change nos vies ? "Nous avons d'excellents exemples de modèles d'IA portables, pour ainsi dire, qui, selon nous, continueront d'être un domaine de développement passionnant au cours de la prochaine décennie et pour les prochaines générations. Nous sommes en mesure d'utiliser l'intelligence artificielle pour la traduction, afin d'obtenir une traduction vraiment parfaite dans les conversations, mais aussi dans les textes lus. C'est une autre chose que l'on pourrait faire, par exemple avec des lunettes dans d'autres parties du monde, où l'on peut regarder quelque chose et le voir traduit pour nous. Il s'agit d'une utilisation quotidienne très utile que les gens trouvent déjà dans l'IA et qu'ils trouveront encore plus à l'avenir. En ce qui concerne les découvertes médicales, l'un des domaines où l'IA est déjà utilisée est la chimie, et la capacité des scientifiques et des chercheurs à découvrir de nouveaux médicaments s'est considérablement accrue. Les gens utilisent nos modèles d'IA open source à des fins cliniques, pour collecter et analyser des données afin que les médecins soient en mesure de fournir des diagnostics et des prescriptions plus précis. Je pense donc qu'il existe d'innombrables façons d'intégrer l'IA dans tous les aspects de l'économie et de la société, qu'il s'agisse de la fabrication, de l'ingénierie ou du codage. L'une des choses sur lesquelles nous travaillons est d'avoir un ingénieur IA, c'est-à-dire une IA capable de faire du codage de niveau moyen, ce qui donnera des super-pouvoirs aux ingénieurs travaillant sur l'IA, qui pourront se faire aider par l'IA pour faire le codage lui-même, ce qui les libérera pour faire beaucoup d'autres innovations intéressantes".

Si vous déviez imaginer la plus grande révolution à venir en matière d'IA, dans les prochaines années, à quoi penseriez-vous ? "Je suis très attentif à la manière dont nous allons pouvoir utiliser l'IA et je pense que beaucoup de personnes impliquées dans la technologie vont se concentrer sur toutes les différentes utilisations sociales, alors, en ce qui me concerne, je vais simplement me concentrer sur les façons dont Meta va utiliser l'IA, qui sont déjà particulièrement excitantes en elles-mêmes. Je pense que, dans un avenir relativement proche, nous disposerons d'agents d'intelligence artificielle capables d'exécuter des tâches multitâches beaucoup plus complexes pour nous et qui seront également personnalisés, de sorte que nous aurons une meilleure compréhension de l'utilisateur et de ses intérêts et besoins, et je pense que cela constituera un outil de productivité vraiment important pour les gens dans un avenir assez proche".

Laissons de côté l'intelligence artificielle, revenons à l'essentiel et essayons de réfléchir à une question centrale pour ceux qui s'occupent des réseaux sociaux. Parlons donc de la liberté d'expression et demandons à Kaplan quelle est la limite aujourd'hui, de son point de vue, entre la liberté d'expression et le discours de haine. À l'heure où l'on est libre de dire n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi, est-il encore possible de trouver un moyen de limiter les discours de haine, ou ces derniers font-ils aujourd'hui également partie de la liberté d'expression ? "Pour nous, l'objectif est de revenir à nos racines, à la liberté d'expression, et de nous assurer que les gens ont la possibilité de s'engager dans le type de discours politique qu'ils souhaitent sur nos plateformes. Ces dernières années, nous avons constaté que nos règles étaient devenues trop restrictives et complexes. Nous avons donc apporté des changements, annoncés il y a environ un mois et demi, afin de donner plus d'espace à ce type de discours politique. Il y a des questions, comme les discussions sur l'immigration ou le genre, pour lesquelles nos règles limitaient trop le discours, de sorte que des questions qui pouvaient être abordées à la télévision ou au Congrès ne pouvaient pas l'être sur nos plateformes, et nous voulions faire en sorte qu'elles puissent l'être. Par ailleurs, nous avons constaté, comme d'autres plateformes l'ont probablement fait aussi, qu'en introduisant des systèmes automatisés de plus en plus complexes, nous avons constaté qu'ils commettaient beaucoup d'erreurs, ce qui avait pour effet de supprimer le discours, même si ce n'était l'intention de personne. Une autre partie des changements que nous avons apportés a consisté à n'utiliser nos systèmes automatisés que pour les préjudices les plus graves, tels que le terrorisme ou l'exploitation sexuelle des enfants, et à nous fier aux rapports des utilisateurs pour les autres types de discours, dans l'idée de réduire le nombre d'erreurs que nous commettons et la fréquence des expériences que les gens considèrent comme de la censure. Enfin, comme vous le savez, nous avons procédé à quelques changements : nous remplaçons notre programme de vérification des faits par des tiers par un système différent, de type notes communautaires, une approche que j'appellerais crowd sourced, qui, selon nous, présente moins de vulnérabilités aux préjugés politiques qui, à mon avis, avaient infecté le programme de vérification par des tiers, en particulier aux États-Unis".

Allons plus loin : dans un monde où la liberté d'expression prévaut, et où les restrictions, même sur les discours de haine, sont souvent considérées comme une limitation de notre liberté, les « fake news » peuvent-elles encore être combattues ou la propagation des « fake news » entre-t-elle aussi dans le périmètre des libertés à défendre ? "Les gens ne veulent pas de désinformation, nous ne voulons pas de désinformation, mais il y a beaucoup de débats sur ce qui constitue la désinformation, ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. L'approche la plus efficace, à notre avis, est d'engager et d'impliquer notre communauté pour aider les gens à donner un sens à ce qu'ils voient et à comprendre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Je pense que c'est là la véritable promesse d'un système communautaire : on ne dit pas aux gens ce qu'ils ne peuvent pas voir sur la plateforme, mais on leur donne des informations et un contexte supplémentaires pour qu'ils puissent évaluer ce qu'ils voient. Je pense qu'en fin de compte, cela créera une plus grande confiance dans le système plutôt que de nous laisser, nous ou des tiers, soi-disant experts, décider de ce qui est vrai et de ce qui est faux, de ce que vous pouvez voir et de ce que vous ne pouvez pas voir sur la plateforme. Au cours de la dernière décennie, je pense que collectivement, en tant qu'industrie et en tant que société, nous avons acquis beaucoup d'expérience à cet égard. Et je pense que notre expérience montre que le fait de s'appuyer sur la communauté pour fournir plus d'informations créera plus de confiance que d'autres systèmes, tels que la vérification des faits par des tiers, qui ont été essayés".

Un pas plus loin : comment, de votre point de vue, les résaux sociaux ont-ils changé la façon de faire de la politique dans le monde ces dernières années ? "Je dirais que c'est de deux manières différentes. Tout d'abord, ils ont permis à chaque individu de s'exprimer. Avant les réseaux sociaux, seules les grandes publications, les journaux comme le vôtre, étaient en mesure d'atteindre un large public. Les médias sociaux ont changé cela et ont permis aux individus d'être responsabilisés et d'avoir une voix dans le discours politique du jour. Dans le même temps, ils ont donné aux candidats et aux hommes politiques un moyen de s'adresser de manière beaucoup plus authentique et directe aux citoyens. Je pense que ces deux éléments ont eu un impact significatif sur la manière de faire de la politique".

Les réseaux sociaux peuvent-ils vraiment contribuer à promouvoir la liberté d'expression dans les pays où elle n'existe pas ? "Ils peuvent le faire d'une seule manière : en redonnant la parole aux gens. La portée des réseaux sociaux est telle que dans les pays qui ont généralement exercé un plus grand contrôle sur le discours et le débat publics, il leur est plus difficile de le faire lorsque les individus peuvent se rendre directement sur la plateforme et s'exprimer. Le volume du discours est si important qu'il est plus difficile pour les gouvernements de le contrôler. Je pense que cela a eu un impact très positif sur les réseaux sociaux au cours des quinze dernières années".

Petite provocation : selon vous, les réseaux sociaux peuvent-ils influencer les élections ? Pause, sourire. "Il ne fait aucun doute que le fait de permettre à un plus grand nombre de personnes de se parler et de s'écouter a un impact sur la façon dont les gens pensent, sur les personnes qu'ils soutiennent et sur les questions qui leur tiennent à cœur. Je pense que c'est un avantage des réseaux sociaux, dans la mesure où des entreprises comme la nôtre ont également dû mettre en place des systèmes pour s'assurer qu'elles luttent contre l'ingérence étrangère dans les élections, ce qui est important de faire. Et je pense que des entreprises comme la nôtre ont mis au point les systèmes les meilleurs et les plus sophistiqués du secteur. Mais dans l'ensemble, je crois aussi que les réseaux sociaux perturbent les institutions établies en permettant à un plus grand nombre de personnes de s'asseoir à la table et de s'exprimer. Et je pense que cela a été un avantage net dans l'ensemble, même si le progrès ne se fait pas nécessairement de manière complètement linéaire. Dans l'ensemble, je pense que le fait de donner la parole à davantage de personnes et de permettre une plus grande participation au processus démocratique est une bonne chose. Ou pas ?". Que pensez-vous lorsque vous lisez les commentaires des journaux internationaux sur la relation trop étroite et pathologique qui pourrait exister entre les soi-disant oligarques de la tech et l'administration Trump ? "Le président Trump et son administration ont été très clairs sur le fait qu'ils veulent voir les entreprises américaines et les entreprises technologiques américaines réussir, se développer, innover et créer des emplois – nous pensons que c'est formidable. Et nous sommes ravis d'avoir une administration qui a ces ambitions et qui comprend qu'avoir un secteur technologique dynamique est bon pour l'économie et bon pour le pays. Nous pensons qu'il s'agit d'une véritable opportunité et nous sommes impatients de travailler avec l'administration".

Y a-t-il quelque chose que l'Italie devrait comprendre à propos de Trump ? Il ne vous échappera pas que, vu d'Europe, l'agenda de Trump ne se présente pas toujours de manière harmonieuse et est souvent choquant, surtout pour ceux qui chérissent les valeurs non négociables sur lesquelles l'Union européenne est fondée.

"Je pense qu'il suffit de comprendre que le président Trump soutiendra sans complexe les entreprises et les intérêts américains, et qu'il réagira mal lorsqu'il estimera qu'ils ont été traités de manière injuste ou discriminatoire. En bref, il a été très clair : sa politique consiste à rendre à l'Amérique sa grandeur et il pense à l'Amérique d'abord, ce qui signifie qu'il défendra les intérêts et les entreprises américaines. La bonne nouvelle c'est qu'en ce qui concerne la technologie, l'environnement réglementaire favorable à la croissance et à l'innovation que le président Trump recherche, selon moi, il y aura également des bénéfices pour l'Europe et cela contribuera à la croissance européenne. Ainsi, je pense aux choses qu'il va demander, et qu'il demande dans la note qu'il a publiée vendredi, sur la discrimination, sur la question de savoir si son administration devrait examiner si l'Europe a imposé des réglementations, des tarifs et des taxes discriminatoires aux entreprises technologiques américaines. Je pense qu'il a été très clair sur ce qu'il veut, à savoir que les entreprises américaines soient traitées équitablement".

Le temps est écoulé, les assistants de Kaplan nous regardent avec inquiétude, bouchent leurs stylos, ferment leurs dossiers : l'agenda est chargé, les rendez-vous sont nombreux. Nous nous levons, faisons nos adieux et demandons à Kaplan avant de prendre congé comment, à l'avenir, la relation entre les réseaux sociaux et les journaux pourrait évoluer, et s'il y a un intérêt dans l'agenda de Meta à investir dans un sujet qui devrait être au cœur de ceux qui disent vouloir défendre la liberté : Make newspapers great again. Kaplan sourit et tente une réponse. "Vous voyez, de nombreux éditeurs ont utilisé nos plateformes pour accroître leur distribution et trouver de nouveaux lecteurs pour leur contenu, et nous aimons cela. Nous pensons que c'est une bonne chose. Je pense qu'il sera important pour les éditeurs de trouver des moyens de rendre leur contenu aussi attrayant que possible dans les formats de réseaux sociaux, comme pour tous ceux qui souhaitent obtenir une distribution. En fin de compte, cela sera déterminé par le fait que les gens trouvent le contenu attrayant, le partagent, l'aiment et d'autres choses de ce genre. Je pense donc que oui, il existe des canaux de distribution qui permettent aux journaux d'atteindre des millions de personnes dans le monde entier, et nous sommes heureux de leur offrir cette possibilité. Ce n'est pas si mal, n'est-ce pas ?"