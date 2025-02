Il costo di tre anni di guerra del Cremlino in Ucraina, in numeri

Più di 150 mila persone uccise nel conflitto, tra soldati e civili. 10 milioni di sfollati ucraini. 66 miliardi di dollari spesi dagli Stati uniti per l'assistenza militare. 20 per cento del territorio ucraino sotto il controllo russo. L’Ue ha superato l’America in aiuti finanziari e umanitari

Sono passati tre anni da quando la Russia ha invaso l’Ucraina. Ora, il presidente Donald Trump sta mettendo in dubbio il futuro sostegno degli Stati Uniti a Kyiv, conducendo colloqui diretti con la Russia, attaccando il presidente Volodymyr Zelensky e lamentandosi del costo degli aiuti americani per il paese nell’est dell’Europa. La guerra della Russia in Ucraina ha causato decine di migliaia di morti, milioni di sfollati e cambiato radicalmente il panorama della sicurezza in Europa. Mentre la guerra entra nel suo quarto anno, ecco un quadro dei costi umani, territoriali e finanziari, in numeri.

10,6 milioni. Gli sfollati ucraini secondo l’agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite (Unhcr). Questo dato include 3,7 milioni di persone che si sono spostate all’interno del paese e 6,9 milioni che si sono rifugiate all’estero, la maggior parte in Russia, Germania e Polonia. Più di 2 milioni di abitazioni, pari a circa il 10 per cento del patrimonio immobiliare ucraino, sono state distrutte, secondo l’agenzia.

1,5 milioni. I bambini ucraini a rischio di conseguenze a lungo termine sulla salute mentale a causa della guerra, secondo l’Unhcr.

152.295. La stima minima del numero di persone – tra soldati e civili – uccise nella guerra. Questo dato è quasi certamente sottostimato a causa delle difficoltà nel confermare i decessi in una zona di guerra, con Russia e Ucraina sospettate di ridurre drasticamente le cifre delle proprie perdite. Secondo i dati verificati dalla missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina, almeno 12.654 civili sono stati uccisi. Tuttavia, la missione afferma che il bilancio reale “è probabilmente molto più alto”, soprattutto a causa della quasi impossibilità di confermare i decessi nelle aree occupate dalla Russia. Oltre 95 mila membri dell’esercito russo sono stati uccisi, secondo i ricercatori del media russo Mediazona e del servizio russo della Bbc, che hanno monitorato fonti verificate e pubblicamente disponibili. Il presidente ucraino ha dichiarato questo mese al programma Meet the Press della Nbc che l’Ucraina ha perso 46.000 soldati, con “altre decine di migliaia di dispersi in azione o prigionieri di guerra”.

20 per cento. La percentuale approssimativa del territorio ucraino sotto il controllo russo. Prima dell’invasione su larga scala, la Russia controllava la Crimea, che il Cremlino ha invaso e illegalmente annesso nel 2014, e le aree controllate dai separatisti di Donetsk e Luhansk, nell’Ucraina orientale, parte della regione del Donbas. La linea del fronte, lunga circa 600 miglia, è cambiata poco dalla fine del 2022, con l’eccezione di circa 200 miglia quadrate di territorio nella regione russa di Kursk che ora sono sotto il controllo ucraino.

25. L’età della coscrizione in Ucraina è stata abbassata da 27 anni ad aprile per rafforzare le fila dell’esercito in guerra. Finora, molti nel paese si sono opposti a un’ulteriore abbassamento dell’età della leva a 18 anni, sostenendo che i giovani sono fondamentali per il futuro della nazione. Anche la Russia ha ampliato le sue forze militari, aumentando a luglio 2023 l’età massima per il servizio obbligatorio da 27 a 30 anni, mentre l’età minima rimane 18 anni.

65,9 miliardi di dollari. Quanto hanno speso gli Stati Uniti finora per l’assistenza militare dell’Ucraina dall’invasione della Russia, secondo i dati del dipartimento di stato. Questo porta il totale a 69,2 miliardi di dollari in assistenza militare dall’invasione della Crimea da parte della Russia nel 2014. Un rapporto del Congresso di gennaio ha inoltre evidenziato che Washington ha stanziato quasi 174,2 miliardi di dollari dal 2022 al 2024 in “risposta alla guerra della Russia contro l’Ucraina”, cifra che include l’assistenza attraverso l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (UsAid), la Banca mondiale e altre agenzie.

55. Il numero di volte in cui gli Stati Uniti hanno utilizzato l’Emergency Presidential Drawdown Authority (Pda) dall’agosto 2021 per fornire assistenza militare all’Ucraina, per un valore di circa 27,6 miliardi di dollari provenienti dalle scorte del dipartimento della Difesa. L’utilizzo del Pda era stato precedentemente limitato a 100 milioni di dollari, con alcune eccezioni, ma nel 2022 il tetto è stato aumentato a 11 miliardi di dollari, poi a 14,5 miliardi nel 2023 e a 7,8 miliardi nel 2024 per garantire forniture all’Ucraina.

12. I sistemi missilistici avanzati terra-aria Nasams e relative munizioni che gli Stati Uniti hanno inviato all’Ucraina, secondo il dipartimento di stato. Washington ha inoltre fornito 3 batterie di difesa aerea Patriot con munizioni, oltre 40 sistemi Himars, 31 carri armati Abrams, più di 400 veicoli corazzati Stryker e oltre 300 veicoli da combattimento Bradley.

300.000. I soldati che i paesi dell’Unione europea, insieme al Regno Unito e alla Norvegia, dovrebbero mobilitare per difendersi dalla Russia senza il supporto degli Stati Uniti, secondo l’Istituto tedesco Kiel per l’economia mondiale.

279 miliardi di dollari. L’importo totale degli aiuti che l’Ucraina ha ricevuto dai governi donatori nel corso della guerra, secondo i dati dell’Istituto Kiel, in termini di assistenza militare, finanziaria e umanitaria. Per quanto riguarda gli aiuti militari, Stati Uniti ed Europa hanno fornito livelli di sostegno simili, ma l’Europa ha “ampiamente superato” Washington per quanto riguarda le donazioni finanziarie e umanitarie, con circa 73 miliardi di dollari contro 52 miliardi forniti dagli Stati Uniti, come osservato dall’istituto.

57 per cento. Gli ucraini che si fidano di Zelensky, secondo un sondaggio condotto questo mese dall’Istituto internazionale di sociologia di Kyiv. Si tratta di un aumento di 5 punti percentuali rispetto a un sondaggio di dicembre. Il 18 febbraio, Trump ha erroneamente affermato che l’indice di gradimento del leader ucraino fosse al “4 per cento”, uno dei tanti attacchi fuorvianti mentre la sua Amministrazione cerca di raggiungere un accordo per porre fine alla guerra.

Victoria Craw

Copyright Washington Post