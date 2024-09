Piani e segreti della guerriglia ucraina contro l'occupazione russa

Un ufficiale dell’intelligence di Kyiv ci racconta come funziona la resistenza. Le forme e i metodi durante l’occupazione sono illimitati. Può essere attiva, passiva, pure i disegni su un muro contano. "È un segnale agli occupanti che dice: questa non è la vostra terra". Ma la cosa più importante è il trasferimento di informazioni sulle azioni del nemico

Kyiv. Il 5 maggio un’auto è esplosa a Berdyansk, città occupata dalla Russia dal 2022 e situata nella regione di Zaporizhzhia. Chi era all’interno è morto. I canali telegram locali hanno presto scritto che qualcuno aveva piazzato una bomba fatta in casa sotto all’auto. Il defunto era un impiegato di una colonia correttiva dove sono detenuti prigionieri ucraini, militari e civili. E il 2 settembre, nella zona occupata di Svatove, nella regione di Luhansk, è esplosa l’auto di un capitano della polizia locale, che nel 2022 ha iniziato a lavorare per gli occupanti russi. La sua morte è stata collegata e alle azioni dei “sabotatori ucraini”.

Nel corso dei due anni e mezzo di invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia, si sono già verificate diverse dozzine di casi di auto dei collaborazionisti o degli occupanti russi esplose inaspettatamente nel territorio occupato. Alcuni sono morti e altri sono rimasti feriti. A volte gruppi anonimi di partigiani ucraini si sono assunti la responsabilità dei bombardamenti. “Ogni volta che vieni in città, per te potrebbe essere l’ultima”, scrivevano sui social network i partigiani di Melitopol nell’aprile 2023, dopo l’autobomba di Maxim Zubarev, un collaborazionista a capo di una delle amministrazioni locali della regione di Zaporizhzhia. Zubarev è rimasto gravemente ferito a seguito dell’esplosione, ma è sopravvissuto. Si sa ancora poco su molti aspetti delle attività della resistenza ucraina nei territori occupati. “L’intelligence è sempre una questione di silenzio”, spiega un ufficiale dei servizi segreti ucraino con il quale siamo riusciti a parlare in condizione di anonimato. In un’intervista al Foglio ha parlato delle specificità della cooperazione dell’intelligence con i partigiani.

Secondo l’ufficiale dell’intelligence militare, le forme e i metodi di resistenza durante l’occupazione sono illimitati. Può trattarsi di sabotaggio silenzioso o di azioni attive. Tutto dipende dalla persona. “Puoi semplicemente disegnare immagini sui muri con i colori della bandiera ucraina. Ma anche un semplice disegno nella Melitopol o nella Crimea occupata è molto importante. E’ un segnale agli occupanti che questa non è la vostra terra. C’è l gente nelle vicinanze che non ha rinunciato a riaverla”. Ma la cosa più importante è il trasferimento di informazioni sulle azioni del nemico alla parte ucraina. Per esempio, informazioni sul movimento dell’equipaggiamento militare russo che viaggia in una determinata direzione. Ciò aiuta la leadership militare ucraina a prendere decisioni necessarie in modo tempestivo. “Stiamo rispondendo a queste informazioni e rafforzando le nostre difese”, spiega l’ufficiale dell'intelligence. Sono interessati alle informazioni non solo sulle installazioni militari, sul movimento delle truppe e delle attrezzature, ma anche sul lavoro delle autorità e delle imprese di occupazione. Per esempio, la clandestinità comprende persone che ricevono un passaporto russo durante l’occupazione, vanno a lavorare, si ingraziano il più possibile la leadership e la squadra e svolgono tranquillamente i loro compiti, raccogliendo le informazioni importanti. “Per raggiungere la struttura di cui abbiamo bisogno, dobbiamo superare i controlli e mostrare lealtà alla potenza occupante. Funziona così”. Secondo il dipendente della direzione principale dell’intelligence, la società ha un’idea distorta del movimento di resistenza sotto occupazione. I guerriglieri non sono un gruppo di persone che si incontrano in un luogo segreto e tramano piani malvagi. Sono invece persone che non si conoscono nemmeno, per la loro sicurezza. “Possono vivere nello stesso edificio e non conoscersi”. Qualcuno esplora le informazioni e qualcuno utilizza queste informazioni ricevute in ulteriori azioni, ma non si intersecano tra loro. Solo il capo della rete conosce tutti i suoi agenti nel territorio occupato.

Nonostante il fatto che la Crimea, così come alcune parti delle regioni di Donetsk e Luhansk, siano occupate da dieci anni, anche lì ci sono “occhi e orecchie dell’intelligence”. Con l’inizio dell’invasione su vasta scala, vari movimenti partigiani in Crimea si sono intensificati e ne sono comparsi di nuovi che vogliono in qualche modo aiutare l’esercito ucraino e restituire rapidamente la penisola sotto il controllo di Kyiv.

Ma nelle regioni di Donetsk e Luhansk il lavoro è stato complicato dal fatto che dal 2022 la mobilitazione più massiccia ha avuto luogo proprio nelle aree occupate. “Quasi tutti gli uomini sono stati presi dall’esercito russo. E chi si è nascosto non esce di casa”, dice il militare. Ma molte operazioni possono ancora essere eseguite. Secondo lui, nessun attacco a un deposito di munizioni o una concentrazione di attrezzature o truppe è possibile senza il chiarimento delle informazioni dal campo. Anche se esistono le immagini satellitari e i droni hanno effettuato ulteriori ricognizioni, l’uomo resta una delle principali fonti di trasmissione dei dati. “Se c’è un successo, significa che qualcuno è già andato sul posto, ha inviato foto e fornito informazioni più precise”, dice.

Le persone che vivono sotto occupazione collaborano con l’intelligence ucraina per vari motivi. La motivazione principale è ideologica e patriottica. Sostengono sinceramente l’Ucraina, non la Russia. Alcune persone sono convinte invece dalla ricompensa finanziaria. E alcuni sono spinti dalla vendetta personale. Gli occupanti hanno portato via gli affari di qualcuno o hanno ucciso un parente. C’è anche chi credeva nella propaganda russa nel 2014, ma la vita sotto l’occupazione si è rivelata completamente diversa da quanto promesso in tv. Delusi, collaborano.

Qualunque sia il compito svolto da un partigiano, rischia sempre la vita, perché nei territori occupati lavora attivamente l’Fsb russo (Servizio di sicurezza federale), una macchina repressiva con una vasta esperienza contro qualsiasi resistenza. Il metodo principale dell’Fsb è intimidire la popolazione locale. “Funzionano secondo il principio: lancia una pietra a tutti e potresti colpire una spia”, spiega l’ufficiale dei servizi segreti. Pertanto, i servizi speciali russi spesso organizzano controlli di massa, perquisizioni e tengono le persone negli scantinati per seminare la paura generale. Per questo agli attivisti filoucraini viene periodicamente chiesto di ridurre la loro attività. “A volte diciamo a una persona: basta, torna a una vita tranquilla”, dice. Dopo un lungo periodo di calma, il nemico si rilassa e allora il lavoro può essere nuovamente intensificato.

Qualsiasi informazione dall’occupazione è utile, ma secondo l’ufficiale dei servizi segreti, la guerra richiede anche un’azione attiva e non solo disegni sui muri. Pertanto, ci sono persone appositamente addestrate che lavorano con metodi più aggressivi. Tendono imboscate nei territori occupati, minando i collaborazionisti e l’esercito russo. Allo stesso tempo, collaborano con la parte ucraina anche i cittadini russi che vivono sul territorio della Federazione russa. L’ufficiale dell’intelligence spiega che spesso la loro motivazione non è tanto aiutare l’Ucraina, ma vedere una Russia diversa e non voler vivere nel paese di Putin e dei servizi speciali. Questi collaboratori esplorano il territorio russo e trasmettono fotografie all’Ucraina. Tuttavia, la Russia è alla ricerca anche di cittadini ucraini pronti a trasmettere informazioni e ad aiutare a correggere gli attacchi contro vari obiettivi.

L’ufficiale militare ucraino sottolinea che non ci sono persone inutili per l’intelligence. Tra i loro informatori ci sono anche coloro che lavorano nelle imprese del complesso militare-industriale russo. Anche il sabotaggio silenzioso del lavoro è una forma di resistenza. “Se un pezzo di equipaggiamento militare è realizzato in modo errato o il disegno è disegnato male, ciò introduce anche un certo grado di distruttività”, riassume l’ufficiale, raccontando la sua storia sui metodi non pubblici di lotta contro il nemico.