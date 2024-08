La lettera di un sopravvissuto del 7 ottobre che si è suicidato

Un giovane israeliano sopravvissuto al massacro del 7 ottobre ha deciso di mettere fine alla sua vita dopo aver assistito all’orrore di quel giorno, compreso lo stupro di una ragazza. Sua sorella ha pubblicato la lettera che lui ha scritto prima di uccidersi

Ehi tu, ti prego di perdonarmi!

Tutto è iniziato giovedì, ballavamo e ci divertivamo, poi è arrivato venerdì – stavamo bene, c’erano amici che non vedevamo da anni – e ci siamo riuniti per ballare e festeggiare la vita.

Sabato mattina, sorge il sole ed è davvero bello, inizia a splendere su tutti noi. Balliamo, siamo felici, ci abbracciamo, alcuni dei miei amici cominciano ad andare via. All’improvviso, i razzi iniziano a volare sopra di noi. Li riconosco, fanno parte della mia vita, io sono del sud di Israele. Vedo i deltaplani e come prima cosa penso: spero che non gli succeda niente. Poi iniziano gli spari: cosa sta succedendo? Vediamo arrivare un camion, paracadutisti vestiti con uniformi straniere – uccidono tutti.

Hanno appena ucciso Shay, hanno ucciso Adi... stanno portando via una ragazza, che è seduta lì ad abbracciare il suo ragazzo ucciso. Improvvisamente tu corri verso i cespugli dove sono seduto e ti nascondi, io sono fermo e zitto, non emetto alcun suono.

Un terrorista è proprio sopra il cespuglio in cui mi sto nascondendo e prego che non mi veda – prego così tanto, è una cosa che non ho fatto nella vita... Dio può sentire la mia preghiera. Ma tu non smetti di piangere forte perché ogni secondo qualcuno viene colpito e ucciso.

Ti hanno visto, ti stanno trascinando fuori dai cespugli. Loro sono quattro e tu sei una sola. Gridi aiuto. Uno di loro ti dà un pugno per farti tacere e tu cerchi di opporti guardando verso la mia direzione, perché io ti salvi.

Ma se esco, verremo uccisi entrambi. Io voglio vivere!

Sto seduto lì in silenzio, e loro iniziano a spogliarti. Piango, sento di dover urlare, ma una mano mi fa tacere. Forse è la mano di Dio, o di non so chi. Ti girano a pancia in giù e cominciano a violentarti, uno per uno. Ti girano di nuovo e ti urlano qualcosa in inglese, vogliono farti vedere come ti hanno sconfitta. Cerchi di strisciare verso di me e io prego che succeda qualcosa, che qualcuno li uccida in modo che tu possa uscirne viva, ma mentre strisci verso di me e loro sono sopra di te – arriva lo sparo.

Ti hanno ucciso, ma prima di uccidere il tuo corpo hanno ucciso la tua anima.

Sono rimasto lì, tra i cespugli, per ore, senza uscire. Ho visto una bottiglia d’acqua accanto a te e avevo una sete incredibile, ma non potevo sopportare il pensiero che avrei dovuto salvarti, quindi come potevo essere così irrispettoso e bere la tua acqua?

Ho toccato il fondo, non riesco più a vivere. Il tuo sguardo mi segue ogni giorno: nella doccia, nel sonno, nella mia stanza. Non sono riuscito a tornare al lavoro, non ne sono stato capace. Sono stato a casa tua. Non ho detto ai tuoi genitori quello che hai passato, ma a loro è stato detto che il tuo corpo è stato abusato, e io ne ero testimone.

Ti chiedo perdono.

Sto venendo da te, nel prossimo grande mondo, prometto che lì ti salverò e ti proteggerò. Ti prego, perdonami. E non preoccuparti, ho lasciato un biglietto alla mia famiglia, dicendo loro quanto li amo e ringraziandoli per la vita che mi hanno dato.

Mia sorella sta per avere un bambino, ho pensato di restare per conoscere mio nipote, ma non credo che debba conoscere lo zio che non è riuscito a salvarti.

Mi va bene così, lo guarderò dall’alto.