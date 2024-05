L'aggressività cinese contro le Filippine rischia di aprire un altro fronte per l'America

In queste ore più di quattro navi della Guardia costiera e circa 25 imbarcazioni della cosiddetta milizia marittima cinese, ormai soprannominata quella degli “omini blu” della Repubblica popolare cinese, sono in rotta verso la secca di Scarborough, un’area del Mar cinese meridionale amministrata dalle Filippine e rivendicata da Pechino. Secondo i media filippini, è la più grande operazione cinese nella zona, probabilmente volta a un blocco navale di accesso alla secca da parte delle navi di Manila, e non è ancora chiaro come la presidenza filippina di Ferdinand Marcos Jr. reagirà. La mossa cinese arriva al culmine di una settimana in cui la crisi fra Cina e Filippine è arrivata a livelli preoccupanti. Un analista militare americano, sentito dal Foglio a condizione di anonimato, dice che al Pentagono si parla del Mar cinese meridionale – e non di Taiwan – come di una delle più probabili zone di conflitto diretto fra America e Cina.

