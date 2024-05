Al voto inglese perdono i Tory, il Labour vince e il Reform uk risorge. Sunak sembra salvo (per ora)

Ben Houchen, il sindaco conservatore della Tees Valley che è stato confermato al suo posto alle elezioni locali inglesi di giovedì, è diventato l’appiglio del Partito conservatore, che ha iniziato a dire: non è andata poi così male. Houchen, che è stato riconfermato con una maggioranza di circa 18 mila voti, ma con uno spostamento di consensi verso il Labour del 16 per cento (ha votato il 30 per cento degli aventi diritto), non ha cavalcato il sollievo del suo partito, non ha citato il premier Rishi Sunak quando ha ringraziato gli elettori per la vittoria e ha “dimenticato”, così ha detto, la tradizionale coccarda blu dei Tory.

