In Niger russi e americani costretti nella stessa base, da nemici

C’è un luogo in Africa in cui soldati americani e russi convivono sotto lo stesso tetto, da nemici si intende. Questo luogo è la Base 101 di Niamey, in Niger, che insieme alla base 201 di Agadez è stata per anni il punto di partenza delle missioni congiunte condotte da americani e nigerini contro i terroristi islamici. Un’alleanza che è durata fino a quando la giunta golpista, due mesi fa, non ha chiesto agli Stati Uniti di lasciare il paese. Al loro posto i nigerini hanno detto di preferire i russi, che infatti sono arrivati nelle scorse settimane a Niamey e hanno installato il proprio quartier generale proprio nella Base 101, la stessa che ospita ancora quasi un migliaio di soldati americani. Per Washington, la questione non è solamente di imbarazzo, considerato lo scenario mondiale che vede Stati Uniti e Russia contrapposte dall’Ucraina all’Africa. C’è anche un problema tattico, perché secondo una fonte anonima sentita da Reuters non è chiaro quali armi e mezzi militari americani siano ancora nella base di Niamey, sotto gli occhi degli istruttori russi.

