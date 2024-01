Israele al sesto posto insieme all'Iran tra i persecutori dei giornalisti nel mondo

Il 7 ottobre ci ha fatto precipitare nel mondo descritto da Alasdair Macintyre in “Dopo la virtù”, in cui il pensatore americano immagina che la ragione abbia subito le conseguenze di una catastrofe e che i filosofi non riescano più a comprendere di essere affondati in un caos senza senso. Non bastavano i silenzi sugli stupri di Hamas da parte delle organizzazioni per i diritti delle donne (Un Women ci ha messo tre mesi a parlarne) e Israele trascinato all’Aia con l’accusa di genocidio. Dopo il massacro del 7 ottobre, Israele è finito anche al sesto posto, a pari merito con l’Iran, nella lista dei principali persecutori dei giornalisti al mondo, secondo il Comitato per la protezione dei giornalisti (CPJ). Iran e Israele sono elencati assieme dietro Cina, Myanmar, Bielorussia, Russia e Vietnam e fanno peggio di Egitto, Turchia e Arabia Saudita, tre paesi notoriamente rappresentativi della libertà di stampa.



