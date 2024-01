Di chi erano i soldi di Donald Trump? Una commissione risponde: cinesi

"La Cina sta stuprando il nostro paese", diceva nel 2016 Donald Trump. Sia da candidato sia da presidente Trump ha costantemente usato la Cina come un nemico facile della sua policy isolazionista “America first”. Nella sua propaganda, il Covid-19 era il “virus cinese”, e in un discorso nel Rose Garden alla fine del suo mandato continuò a parlare del modo in cui la Cina, da anni, “sta truffando il nostro paese”. Per capire l’ossessione asiatica c’è un video su YouTube con quasi tre milioni di visualizzazioni dove Trump ripete con il suo accento marcato “China, China, China, China…” con la musica dei Daft Punk. Sappiamo, ora che abbiamo i numeri, che la trade war con Xi Jinping portata avanti dall’Amministrazione Trump è stata un fallimento, e i nuovi dazi trumpiani hanno fatto perdere agli Stati Uniti parecchi soldi e centinaia di migliaia di posti di lavoro. Ma è venuto fuori che i soldi cinesi erano i benvenuti, almeno nelle casse della Trump Organization.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE